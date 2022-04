En la noche del jueves El Hormiguero no tuvo una, tuvo dos invitadas. En esta ocasión fueron las actrices españolas María Pedraza y Marta Hazas, que acudían al programa de Antena 3 a presentar su última película ‘Las niñas de cristal’. El film, dirigido por Jota Linares, se estrena en Netflix el próximo 8 de abril.

La protagonista de esta película es una estrella del ballet nacional a la que da vida María Pedraza, quien también fue bailarina profesional, tal y como contó a Pablo Motos. Desde los 6 hasta los 20 se dedicó al ballet, pero tuvo que dejarlo tras sufrir un accidente de coche: “Fue ese accidente lo que ha hecho que hoy esté aquí”.

Pedraza contó que su madre ya le había sugerido en más de una ocasión que estudiara interpretación, algo que a María no le convencía mucho, pero todo cambió tras sufrir un accidente de coche con su hermana. “Tuvimos un accidente en un supermercado porque en vez de apretar el freno pisé el acelerador y me rompí el peroné, pero de ahí sólo surgieron cosas buenas”, relató María.

“Estuve ocho meses en rehabilitación y volví a bailar pero el universo me tenía otra cosa preparada”, contó la joven actriz, dando la razón a las premonitorias palabras de su madre.

Sufrió anorexia

La protagonista de la película además de ser bailarina tiene problemas con la comida, sufre anorexia, algo que Pedraza también sufrió en sus carnes. “Yo salí sola de ese tema”, explicaba para reconocer que contaba las calorías cuando veía un plato. “Ahora ya me paso, ahora siento que vivo guay y que disfruto de la comida”, explicaba la actriz que lograba arrancar un gran aplauso del público.

Picar chocolate con los colmillos

Como viene siendo habitual en El Hormiguero, Trancas y Barrancas proponen diferentes retos o acertijos durante su aparición. En este caso les plantearon algunas preguntas a las actrices que tenían que responder sobre su compañera.

De esta forma hemos podido saber que María Pedraza sufrió un accidente en unos coches de choque en una feria por bailar y no sentarse. “Me dieron por detrás, me caí y me rompí una uña”, contaba divertida.

Pero faltaba por conocer una de las habilidades más “raras” de la actriz y que demostró en directo: picar chocolate con los colmillos. Ni corta ni perezosa Pedraza se llevaba a la boca un trozo de chocolate y lo trituraba con sus dientes. ¡Ni la Thermomix! decía Pablo Motos.