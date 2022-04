La bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la gala de los Oscars sigue dando que hablar. El actor se levantó en mitad de la gala y abofeteó al presentador por hacer un chiste sobre la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett Smith. Tras este suceso, el actor de ‘Soy leyenda’ fue galardonado con el Oscar a Mejor Actor por su película…

En España una de las reacciones u opiniones más esperadas era la Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero es amigo del actor y en numerosas ocasiones le ha entrevistado en su programa, por eso la audiencia estaba deseando saber qué tenía que decir.

"Es un arrebato, es una cagada, y cuando te das cuenta ya no tienes remedio”, decía Motos quien afirmó que “la violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata". “Es un tema delicado y entiendo que soy amigo de él. Si tú ves el chiste no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Si entre él y Chris Rock había tensiones parece ser que sí, el nivel de sufrimiento de su mujer y cómo afecta a su vida en pareja. Si le puede afectar, lo alterado que puedes estar en una noche en la que después de una carrera puedes ganar un Oscar”, afirmó el presentador.

Las redes sociales se dividieron entonces entre los partidarios de la opinión de Motos y los que afeaba que tras la crítica intentara justificar la agresión del actor.

Una de las reacciones más notables ha sido la de la actriz Candela Peña quien en su Twitter no ha dudado en mostrar su opinión. “En una cosa tiene razón, la libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más”, afirmó tajante.

En una cosa tiene razón, la Libertad de expresión en su programa también te la hacen pagar. No te llaman más. — CandelaPeña (@candela_penya) 28 de marzo de 2022

Al parecer este enfrentamiento entre la actriz y el presentador se remonta al año 2009 cuando Peña acudió a El Hormiguero a promocionar ‘Hierro’ y así se lo contó a David Broncano en La Resistencia tiempo después. “Se metió un montón conmigo, que era mandona, que era pesada. Es un brasa”, dijo Peña.

“El programa estaba grabado. ¿Eso se puede decir? Estaba grabado como una semana antes de que se emitiera”, desvelaba la actriz. No sabemos si este ha sido el verdadero motivo por el que Peña no ha vuelto a divertirse al programa de Antena 3 pero lo cierto es que tras estas declaraciones no ha presentado allí ninguno de sus trabajos.