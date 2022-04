Cuando uno va al programa de televisión First Dates no sabe qué se va a encontrar. Eso es así. Tienes una cita con un desconocido y no sabes qué clase de persona te pondrán en frente para cenar. Ya no sólo si te gusta o si te sientes atraído por él, saber si vas a poder aunque sea pasar una noche agradable.

¿Habrá atracción? ¿Se hablarán de temas interesantes? ¿Habrán silencios incómodos? Muchas preguntas para los que la respuesta sólo llega cuando estás cara a cara con esa persona completamente desconocida. Susana espanta a su cita cuando le dice que es de Vox: “Abascal está buenísimo” Estamos convencidos de que Daniele no se imaginó, ni de cerca, lo que le deparaba su cita de Firts Dates. Evi resultó ser de todo menos una mujer común. La joven estaba encantada con su pareja de noche y no dudó por un momento hacerle una confesión. Sexual. La conversación fluía y los derroteros les llevaron al terreno sexual, donde ella le confesó su don: la muerte francesa. Daniele no pudo cuanto menos que derramar su copa de vino al oír el talento sexual de la joven. ¿Qué es la muerte sexual? El joven no daba crédito pero allí estaba Evi para explicarlo al detalle: “El placer es tan alto que llegas a un momento de clímax en el que tu cerebro desconecta. Es un éxtasis tan grande que mueres durante unos segundos, es magnífico”. El principal problema de este don es que Evi se ha llevado varios sustos con sus parejas, por eso les gusta advertirlo… por si acaso sucede. ¿Se trata de un don? Daniele no tenía dudas, a pesar de quedarse ojiplático, tenía claro que sí, era un don. Evi por su parte no lo tenía tan claro pero lo que sí sabía era que es algo que le gusta sentir durante las relaciones sexuales. Otras citas memorables en First Dates En nuestra sección de Televisión te hemos contado en otras ocasiones algunas citas “curiosas” que han pasado por el programa y algunas han tenido protagonistas alicantinos, como la alicantina que buscó el amor en el programa porque en Alicante "hay mucha infidelidad" entre las lesbianas. Aunque también vivimos el First Dates más alicantino con el "maricón perdido" de Benidorm, el camionero maniático de Alicante y la esteticista que no sale de San Vicente del Raspeig Aunque aquí no acaban las sorpresas ya que vivimos en directo un sonoro eructo en una cena y una pareja que buscaba hacer una “trieja”