Se suele decir que los polos opuestos se atraen… pero en la cita entre Susana y Manuel en First Dates digamos que no ha sido exactamente así…

Empecemos por el principio. Susana tiene 47 años, está divorciada, tiene cuatro hijos y trabaja de barrendera en Ávila. “Para mi el sexo es súper mega importante, y donde me pille. Me gusta el morbo y he tenido sexo cuando era joven en un túnel por donde pasaban los coches en Burjassot (Valencia), en parques, en el AVE… me falta encima del caballo”, decía Susana en su vídeo de presentación.

Pero lo que le faltaba por desvelar es que también es tiktoker. “He tenido muchos seguidores pero me quitan las cuentas, me denuncian mucho falsamente”, explica Susana que más tarde le explicaría a Manuel que los vídeos que subía a la famosa red social es haciendo sus quehaceres diarios pero también cosas eróticas en lencería, bailando, quitándose la ropa…

Por su parte Manuel es un técnico de orquesta de Pontevedra de 46 años que busca el amor y una pareja estable en First Dates. Aunque en un principio parece que ninguno de los dos encuentra mucho atractivo en la pareja el tema del sexo parece que les acerca, hasta que Susana saca uno de los temas tabú en una primera cita: la política.

Susana se proclama de extrema derecha pero Manuel de extrema izquierda y aunque en un principio le dice a ella que no le importa lo cierto es que sí, y mucho. “Soy muy de Vox. En mi familia siempre han sido muy de extrema derecha. Mi abuelo era de la Guardia Real de Franco y mi madre y mis tíos han mamado el ‘Cara al sol’, explicaba Susana que afirmaba ante Manuel, sin tapujos, que “Abascal tiene un polvo que no lo quita ni centella, está muy bueno”.

Susana le explica que el hecho de ser de Vox le ha acarreado muchos haters en las redes sociales: “Me llaman de todo racista, homófoba… cómo voy a ser racista si estuve casada con un africano y tengo dos hijas mulatas”.

La decisión final

En la decisión final ambos lo tenían claro. Mientras Susana afirmaba que le gustaría tener una segunda cita con él Manuel no repetiría. “Chocamos en muchas cosas, la distancia, estas cosas de los vídeos no me llenan mucho…” pero Susana lo tiene claro y afirma que también les ha separado que él sea de extrema izquierda y le espeta “eres un poco falsete”. Así que cada uno por su lado.