El concursante que pasó ayer por First Dates dio que hablar. Más allá de los comentarios sobre la pareja con la que le tocó cenar en el restaurante del amor, Monje (como así se hizo llamar en un especial "paranormal" del programa) llamó la atención por las cosas que dijo sobre sí mismo: vidente, clarividente, brujo, un tigre en la cama y quizá, un poco "fantasma".

Monje confesó desde sus intrépidas costumbres sexuales hasta sus problemas más serios, como la clarividencia, que le hace "ver muertos" y, como los televidentes pudieron imaginar, eso no facilita mucho las relaciones sexoafectivas.

Monje entró al programa asegurando ser "vidente": "Me mataron en Francia por brujo, cuando voy a París lo noto... en la plaza, me mareo" afirmó, asegurando que sentía algo en el estómago al pasar por "la plaza"... no sabemos si la Bastilla o cualquiera. Sobre las mujeres y qué le atrae, este loco de la clarividencia lo tiene claro: busca a una mujer inteligente, culta y a la que le guste, por encima de todo, "la magia negra". "Hago rituales de alta magia, de magia negra", confesó Monje nada más entrar al programa.

Su pareja, Kova, también muy espiritual y fanática del rock'n'roll, sin embargo, mostraba algunas diferencias: "soy asexual". Algo para Monje, que confesó encantarle el hacer "el salto del tigre" y echar "polvos mágicos" no casaba mucho. "Me voy a quedar con las ganas".

En la cita, aunque no hubo conexión en el plano de costumbres sexuales sí hubo lugar para las confesiones más difíciles y Monje terminó abriendo su corazón para confesarle a Kova uno de sus mayores problemas a la hora de consolidar una relación a largo plazo: "Veo muertos y no es fácil vivir conmigo".