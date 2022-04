Parece que ya no queda nada de la historia de amor que Luca Onestini y Cristina Porta vivieron en la casa de 'Secret Story'. El italiano y ganador de la primera edición del reality de Telecinco ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha sido muy tajante sobre su relación con la periodista: "Para ella la relación ha sido un trabajo".

"Me da pena que haya tenido que fingir amor, cuando soy una persona que le importa una mierda. ¿Cómo he podido pensar que ella me amaba cuando solo quería utilizarme?", asegura Onestini, añadiendo que se encuentra destrozado por esta situación que le ha hecho perder 7 kilos: "La amaba con locura… Es horrible lo que estoy pasando. He llorado muchísimo. Por Cristina habría hecho cualquier cosa".

En la entrevista, el hermano de Gianmarco asegura que los mejores momentos con Cristina Porta era cuando más rato pasaba con él sin el móvil, describiéndola como una persona celosa: "Controlaba a las chicas a las que seguía en Instagram y me dijo que dejara de seguir a Alexia Rivas".

"Siempre ha criticado a los que venden su vida. Criticaba a Sandra (Pica), a Julen (de la Guerra)... ¡Y ahora está haciendo lo que siempre había dicho que le daba asco!", afirma Luca en la entrevista que concedida al menciona revista.

La reacción de Cristina Porta a las palabras de Luca Onestini no se han hecho esperar. La periodista ha desmentido el testimonio de su expareja y ganador de 'Secret Story: la casa de los secretos', tomando la decisión no quedarse inmóvil ante ellas, según recoge el portal Outdoor: "Voy a tomar medidas".