El modisto alicantino Eduardo Navarrete ha vuelto a convertirse en trending topic en Twitter después de que anoche renunciara a continuar en el programa "Maestros de la Costura" de TVE cuando se encontraba a las puertas de la final.

"Gracias a vosotros y a mucho trabajo, he conseguido hacerme un hueco en esta industria y quiero dejar esta oportunidad a Pablo", explicaba el diseñador de Bigastro al jurado. "Yo es que soy muy impulsivo, así que lo he hecho y me he quedado tan ancho", declaró ante la cámara.

"Por lo poco que pueda conocer a Eduardo, creo que habla en serio y creo que es un gesto muy bonito que hay que respetárselo y aceptarlo", dijo Caprile, a quien Navarrete dio un abrazo antes de despedirse y de donar su máquina de coser al taller APRAMP. "Hacen una labor maravillosa de reinserción de chicas que han sufrido la trata y esta máquina va para ellas, que la van a necesitar un montón", afirmó el que también fuera concursante de MasterChef Celebrity.

Los finalistas tras la renuncia de Navarrete

Lluís y Lili se habían ganado el pase a la final del concurso después de una difícil prueba por equipos que incluyó valoraciones personales. Las otras dos plazas restantes debían disputárselas Borja, Pablo y Navarrete con el desafío de reinterpretar el clásico esmoquin de Yves Saint Laurent.

Borja brilló en la prueba, pero Navarrete, como es habitual en él, arriesgó mucho y su propuesta, muy personal, no convenció al jurado. "Veo una prenda de pasarela, para llamar la atención, para tener muchos titulares, pero para una semifinal lo veo un poquito justito y sobre todo veo mucho Eduardo Navarrete y de Saint Laurent veo muy poquito", argumentaba Caprile.

Pablo tampoco lo bordó, pero cuando tras una larga deliberación los jueces iban a emitir su veredicto, Navarrete comunicó su abandono. Antes de eso, en su segundo paso por este concurso tras su debut en 2018, el alicantino, de 27 años, había emocionado al jurado al comentar que "después de muchos años, yo sé que ahora mi padre se siente orgulloso de mí".

En esta galería de fotos puedes recordar cómo fue la primera participación de Navarrete hace cuatro años en MDLC.