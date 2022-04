'Sálvame' inauguró este miércoles la 'cabina del tiempo' para celebrar sus trece años de historia en Telecinco. El programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez recuperó a Pipi Estrada, que arremetió duramente contra Rafa Mora en su regreso como colaborador. También habló sobre la relación sentimental que mantuvo con Terelu Campos, que este jueves ha respondido a sus palabras.

Aunque Pipi aseguró que su trato con Terelu es "correcto" a día de hoy, la hija de María Teresa Campos no tiene ninguna intención de reestablecer el contacto con él. De hecho, ha asegurado que no piensa coincidir con él ninguna tarde: "No voy a compartir plató con él. Soy una persona con principios. Buenos, malos o regulares, pero son los míos y los intento llevar a cabo".

María Patiño ha recordado que Pipi se arrepiente por la publicación de las memorias que dinamitaron su relación con Terelu, pero ella ha matizado: "No sé si se arrepiente, lo condenaron por ello. Por cierto, aún no me ha pagado. Una parte de la cogieron de un 'Deluxe', que es diferente".

La malagueña ha explicado que volvió a hablar con su expareja en 2017, cuando él le envió un mensaje por el ictus que sufrió María Teresa Campos: "Era un momento muy complicado, mi madre estaba grave y yo muy asustada. Pensé que era una falta de educación no responder a un mensaje de preocupación y afecto. Le contesté y le di las gracias".

"A partir de ahí se han sucedido mensajes, la gran mayoría relacionados con 'Sálvame'. Me enviaba mensajes si yo tenía alguna mala tarde o haciéndole un traje a algún compañero. Se desahogaba y vomitaba todo lo que pensaba. Si no iban dirigidos a mi persona, yo nunca le contestaba", ha asegurado.