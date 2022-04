La gran apuesta de los realities de Telecinco, ‘Supervivientes’, ya ha comenzado. Los famosos de esta edición ya están en los Cayos Cochinos para disfrutar de una experiencia de supervivencia y televisión.

La cadena de Fuencarral tiene todas sus esperanzas puestas en que este programa le devuelva los grandes datos de audiencia que ya cosechó en otras ediciones con este formato. Y de momento parece que las cifras le acompañan ya que el estreno del programa fue lo más visto de la noche, pero lejos de las cifras alcanzadas otros años.

Para intentar seguir con esta tendencia, ‘Supervivientes 2022’ ha introducido algunos cambios. Como ya te contamos, el programa tendrá tres tipos de galas presentadas por Jorge Javier Vázquez (los jueves), Ion Aramendi (los domingos) y Carlos Sobera (los martes), con el apoyo desde la isla de la presentadora Lara Álvarez. Pero esto no es todo, ya que los usuarios de MiTele Plus podrán disfrutar de otro formato con ‘Infiltrados en Honduras’. Se trata de un nuevo programa que enseñará lo que no se ve del concurso, los entresijos del programa, y se emitirá de lunes a viernes en la plataforma para suscriptores de Telecinco. Los encargados de dirigir este programa serán la periodista Alexia Rivas y el influencer Iban Rivas, que lo hará desde la isla.

Cómo votar en Supervivientes

Otra de las novedades que este año tendrá ‘Supervivientes 2022’ es que las votaciones son gratuitas. Ya no será necesario mandar un SMS con un coste fijo para poder poder votar por la persona que quieres que salga expulsada de la isla.

Así, los telespectadores de Telecinco podrán, de forma gratuita, votar por la persona que quieren que salga expulsada tras las nominaciones pero también de otros juegos que se ponen en marcha en el programa. Un ejemplo reciente ha sido la elección de la persona que acompañara a Alejandro a disfrutar de Playa Paraíso. Los telespectadores con sus votos decidieron que fuera su novia Tania.

Para votar de forma gratuita en supervivientes sólo hay que seguir estos pasos.