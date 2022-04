Sálvame no levanta cabeza. Y no solo por sus datos de audiencia, sino porque en una semana ha sufrido dos bajas entre sus colaboradores más habituales debido a dos malas caídas. Si el lunes pasado Belén Esteban fue la que se cayó en directo mientras intentaba realizar una prueba al más puro estilo 'Supervivientes', que como consecuencia tuvo la rotura de la tibia y el peroné, incluso su posterior operación que la llevará a estar entre 6 y 8 semanas inmovilizada. Hoy, tan solo cinco días después, ha sido Lydia Lozano la que, mientras se estaba cambiando en su casa para acudir a plató, se ha caído tras perder el equilibrio mientras se estaba poniendo una de las botas que pretendía lucir esta tarde en plató. Hecho que no ha ocurrido, ya que fruto de la aparatosa caída, la canaria ha tenido que acudir al hospital donde le han diagnosticado rotura del hueso del radio de uno de sus brazos.

Mientras el programa, que transcurría con aparente normalidad, ha sido Terelu Campos, en calidad de presentadora del programa, la que lo ha comunicado a la audiencia ante la sorpresa de los colaboradores que no daban crédito a la mala suerte que parece que sobrevuela esta semana entre la plantilla de 'Sálvame'. Debido a la mala racha que atraviesan los colaboradores, Terelu ha bromeado lanzando una pregunta: "Digo yo... ¿Alguien nos quiere exterminar poco a poco?". Más adelante, ha dado más detalles sobre el accidente que ha sufrido Lydia: "Nos cuenta que estaba poniéndose la bota. Ha perdido el equilibrio y se ha caído". "Como somos todos muy jóvenes tenemos los huesos divinamente", ha ironizado. Te puede interesar: Televisión 'Sálvame' aclara las dudas sobre la carta ficticia de Mila Ximénez y pide disculpas a su hija Televisión Terelu Campos advierte tras el fichaje de Pipi Estrada por 'Sálvame': "No voy a compartir plató con él" Después han conectado en directo con Lydia que ya se encontraba en casa y con el brazo escayolado. La colaboradora, aunque visiblemente dolorida, se ha mostrado resignada con su accidente doméstico e incluso ha bromeado con el reportero Omar que ha querido firmarle la escayola. Sus compañeros desde plató le han mostrado su cariño deseándole que se mejore y esperando que pueda estar pronto con ellos en plató para seguir disfrutando de sus bromas y de sus bailes. ¿Tendrá algo que ver el número 13 en todo esto? ¿Le habrá dado mala suerte al programa la celebración de decimotercer aniversario?. Al margen de supersticiones o no, lo que sí que es cierto, es que, esta situación junto con la que Jorge Javier Vázquez varios días a la semana ya no presente el programa debido a su dedicación a 'Supervivientes 2022', no favorece a los índices de audiencia del programa que en tan solo siete días ha perdido a dos de sus pilares fundamentales, aunque eso sí, temporalmente.