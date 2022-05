Jorge Javier Vázquez ha dicho esta tarde todo lo que piensa de Marta Riesco. Aprovechando las últimas invenciones de la reportera sobre Rocío Carrasco, el presentador de 'Sálvame' ha compartido varias reflexiones sobre los últimos movimientos de la actual pareja de Antonio David Flores. Pero además, ha acabado abandonando el plató después de la respuesta que ha dado la aludida desde sus redes sociales.

"No olvidemos que a Marta Riesco, con esta historia de medias verdades, se apunta al carro de fomentar la idea de que Rocío Carrasco está loca (...) se apunta al carro del Penas y de Rocío Flores. Le va fenomenal catalogar a Rocío Carrasco de loca, porque así intenta invalidar su testimonio. Son unos trileros los tres", afirmaba Jorge Javier en 'Sálvame limón': "Este tipo de tretas la invalidan como reportera. Esta señora tendría que traspasar al otro lado y convertirse en lo que es, un personaje del nivel del subsuelo como el Penas".

"Yo ya no me voy a callar, yo ya no tengo miedo. Soy periodista aunque esté enamorada de Antonio David y merezco un respeto. No puede permitirse esto en una televisión pública. Espero que la ministra de Igualdad, como ya entró una vez, ojalá tenga unas palabras de apoyo hacia mí", señalaba Marta Riesco en su Instagram.