Supervivientes está hoy en boca de todos tras el repentino fallecimiento del ganador de la edición de 2017, José Luis Losa. Sin embargo, este no es el único tema que está dando que hablar en el reality. Y es que Desy ha sorprendido a la audiencia al confesar durante un juego que se siente atraída por Nacho Palau.

Desy sorprende con sus declaraciones sobre Nacho Palau

Los concursantes de Supervivientes decidieron pasar el rato jugando a "verdad o reto" y la respuesta de Desy en su turno de juego ha causado gran revuelo. En una de las tiradas del juego a la participante le tocó decir la verdad sí o sí. La encargada de realizar la pregunta del millón era Marta Peñate y la cuestionó sobre si se sentía atraída por su compañero de concurso Nacho Palau. La respuesta de Desy no puedo ser más contundente. "Pues sí, le daría un repaso profundo, a mí me gustan los hombres maduros como él", afirmó.

Igual de tajante pero en sentido contrario se mostró cuando la pregunta giraba hacia otro de sus compañeros: Kiko Matamoros. En este caso la sevillana lo tuvo claro y soltó un aplastante "no" como única respuesta.

La reacción del marido de Desy tras las declaraciones

Como todo lo que ocurre en Playa Royale, las declaraciones de Desy no tardaron en ser analizadas en profundidad en el plató de Mediaset. Luciano, el marido de Desy, se mostró muy poco preocupado por las afirmaciones de su chica y se las tomó con mucho humor señalando que "ella puede calentar la comida en cualquier lado, pero come en casa".

Los duros momentos de Desy en Supervivientes

Sin embargo, este no ha sido el único motivo que ha dado Desy para hablar de ella. La concursante no está llevando nada bien la falta de alimento y se encuentra muy irascible por el hambre. Tanto es así que

incluso ha denunciado un posible favoritismo por parte del programa hacia los concursantes de Playa Fatal. "Si quieren contenido, que nos den de comer", ha señalado en referencia a los productores del programa. El reto planteado por la concursante no tardó en tener respuesta por parte de la organización que le propuso comerse un cocido completo ella sola o ser la persona encargada de dar de comer a sus compañeros. Ante esta tesitura la concursante sevillana decidió optó por no aceptar ninguna de las dos propuestas y no continuar con su "huelga de contenidos".