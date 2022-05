Soraya Arnelas ha hablado muy clara sobre su participación en el Festival de Eurovisión en 2009 que la dejó en el puesto número 23, empatada con el lituano Sasha Son, al recibir sólo 23 puntos que le otorgaron Andorra, Portugal, Suiza y Grecia. La cantante ha hablado en redes, días después de ser una de las invitadas del 'Deluxe', y ha hecho una confesión muy directa y franca sobre su actuación con el tema 'La noche es para mí' en su cuenta oficial de Twitter.

"Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión… y venga a dar vueltas ! Y más vueltas! Aún sigo mareada", afirmó la cantante en su perfil en esta red social al mencionar el vídeo de su actuación que un usuario había subido.

Aquella fue la peor coreografía jamás llevada en la historia de Eurovisión … y venga a dar vueltas ! Y más vueltas! Aún sigo mareada 😵‍💫 https://t.co/VBXMAww3il — SORAYA (@SorayaArnelas) 11 de abril de 2022

Como bien apuntamos, este tuit viral tiene lugar después de que Soraya se sentase en el plató del 'Deluxe' y hablase, entre otros muchos temas, de su paso por Eurovisión 2009. Por ejemplo, la artista extremeña aseguró que su vestido no lo pagó TVE, sino su entonces discográfica: "Por ir a Eurovisión no te pagan absolutamente nada. A mí no me pagaron".

La concursante de la primera edición de 'Celebrity Bake Off España' también fue muy contundente con la clase política al recordar su opiniones sobre algunas candidaturas del Benidorm Fest: "Me sorprende que el revuelo de Eurovisión llegue a partidos políticos. Centraos en lo vuestro, que hay mucha tela que cortar y dejad el festival a la música".

Además de comprender que haya artista que tengan miedo o no quieran ir al festival porque "todos los años se arma gorda", Soraya Arnelas también tuvo palabras de apoyo hacia Chanel Terrero, la representante de España en Eurovisión 2022: "Me encanta cómo defiende 'Slo mo'. Yo creo que va a quedar muy bien. Nos va a sorprender este año".