La 66ª edición de Eurovisión está cerca y para calentar motores qué mejor que conocer detalladamente las canciones que se presentarán al certamen musical más esperado del año. Generalmente son 41 (este año 40) las canciones que optan a ganar el Micrófono de Cristal, pero solo 26 llegan a la gran gala. La razón de que este año sean solo 40 es que la organización ha decidido sancionar a Rusia y eliminarla del concurso por la guerra en Ucrania.

Como Italia ganó el año pasado, Turín será la anfitriona para esta edición del Festival de Eurovisión en la que Ucrania parte como favorita. Hay mucha variedad de estilos musicales en las canciones de este año: baladas, canciones fiesteras, reguetón, synth pop, pero, sobre todo, destaca el folclore, una invitación para volver a los orígenes.

Como cada año, la organización de Eurovisión facilita la lista de canciones en Spotify para que los eurofans y el público escuchen las candidatas al Micrófono de Cristal.

La primera semifinal se celebrará este martes 10 de mayo. En ella, Albania será la encargada de abrir la gala con Ronela Hajati y su tema 'Sekret', mientras que Rosa Linn con su tema 'Snap' representando a Armenia cerrará la noche. Francia e Italia también determinarán con su jurado y televoto qué 10 países se clasifican para la final.

La segunda semifinal de Eurovisión tendrá lugar este jueves 12 de mayo. Finlandia será el primer país en actuar con The Rasmus y la canción 'Jezebel', mientras que República Checa cerrará con We Are Domi y su single 'Lights Off'. España, Alemania y Reino Unido elegirán a los finalistas con el voto de sus respectivos paneles de expertos y público.