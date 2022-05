Estos son los artífices del fenómeno Chanel para Eurovisión 2022

Después de años con unos resultados mediocres, España tiene este próximo 14 de mayo opciones de conquistar Eurovisión. El pegadizo 'SloMo' de Chanel va quinto en las apuestas y lleva un tiempo haciendo soñar a los eurofans españoles con conquistar una corona que se nos resiste nada menos que desde 1969, cuando el 'Vivo cantando' de Salomé compartió el primer puesto con Países Bajos, Reino Unido y Francia en un multiempate histórico en el festival. Si al final TVE diera la campanada y lograra la victoria, no solo habría que agradecérselo a la profesionalidad de la cantante y bailarina, sino también a los artífices que están detrás del fenómeno Chanel.

Eva Mora

El desembarco de Eva Mora como nueva jefa de la delegación de España en Eurovisión, a mediados del año pasado, trajo un soplo de aire fresco a un equipo que llevaba un tiempo recibiendo críticas por los malos resultados conseguidos. Periodista de los Servicios Informativos de TVE, Mora llegó con la intención de revitalizar la apuesta española por un festival que, aunque siempre cuenta con buenos índices de audiencia, llevaba mucho tiempo sin acertar con el artista o la canción indicados para competir en el certamen. Y eso que TVE no paraba de probar fórmulas, como la elección directa y el concurso para seleccionar al candidato. Este año, se optó por crear el Benidorm Fest, un certamen que tomaba como ejemplo el veterano festival de Sanremo, del que salen los artistas italianos que compiten en Eurovisión y que, en 2021, se llevó el gato al agua con la victoria rockera de Maneskin. El equipo de Mora se puso en contacto con discográficas, cantantes y compositores, decidió incorporar a un jurado demoscópico y dar peso a los expertos internacionales para impulsar el Benidorm Fest. A pesar de la sonada polémica con los votos, el certamen fue todo un éxito.

Kyle Hanagami

La elaborada coreografía de 'SloMo' fue, sin duda, una de las bazas que la encaminaron a la victoria en el Benidorm Fest. Los movimientos que se marcó Chanel al más puro estilo Beyoncé, casi sin despeinarse, desencajaron muchas mandíbulas del público al ver el 'show', en el que le acompañaban los bailarines Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y María Pérez. El responsable de esos pasos fue el coreógrafo estadounidense Kyle Hanagami, con el que Chanel repite en Eurovisión. Se trata de uno de los grandes referentes actuales en el mundo baile, que ha colaborado con artistas como Jennifer López, Ariana Grande y las estrellas surcoreanas BTS, y que diseñó la coreografía de la película de animación de Netflix 'Más allá de la Luna', que estuvo nominada a los Oscar en el año 2021. "La puesta en escena potencia mucho la coreografía, que va a impactar muchísimo... si os esperáis ver lo mismo, no. Habrá alguna cosa diferente", avanzó Mora sobre el 'show'. La iluminación, que en el Benidorm Fest destacó los movimientos a cámara lenta de Chanel y sus bailarines en algunos momentos puntuales del 'show', será de Rob Sinclar, que ha trabajado con artistas como Kyle Minogue.

Leroy Sanchez

La canción, que es en principio lo más importante, se ciñe a unas normas básicas que impone el festival: no debe ir en contra de la reputación del certamen ni contener consignas políticas ni publicitarias. Asimismo, tampoco se permite que sean instrumentales, pero sí solo vocales. Y 'SloMo' cumple todo esto, aunque las voces que la querían tumbar como fuera tras ganar el Benidorm Fest' aludieron a la hipersexualización de la letra y a que no cumplía el porcentaje de palabras en español. ¡La queja incluso llegó al Congreso! Pero, superadas las turbulencias, la composición ha volado a Turín. Sana y salva y entera. Como la parió un equipo multicultural de éxito: el compositor español Leroy Sanchez (autor del 'Voy a quedarme' con el que compitió el año pasado Blas Cantó), la cantante brasileña Ibere Fortes, la artista canadiense Maggue Szabo, el compositor y productor británico Keith Harris y el 'dj' holandés Arjen Thonen. 'SloMo' suena muy Jennifer Lopez, no en balde se había pensado para la diva. Pero cuando los compositores conocieron a Chanel supieron que la canción estaba hecha para ella.

El director artístico y el iluminador

Cuando se tiene toda la propuesta elaborada al milímetro, de nada sirve si luego la realización no va acorde con lo diseñado, coreografiado y ensayado. Por eso será RTVE quien, como cada año y como hacen todos los países, se encargará de dar a la RAI las directrices para que todo salga como se ha ideado. Es por esto que entre la delegación española presente en Turín se encuentran un director artístico y un iluminador de RTVE para dar instrucciones a sus colegas italianos de lo que necesitan para que el espectáculo brille en todo su esplendor. "La realización corre a cargo del país anfitrión, en este caso de los italianos, pero en los ensayos se trabaja conjuntamente, y hablan con los realizadores de cada país y se adaptan a lo que quieren, porque es una competición y todos quieren ganarla", explica Carlos Garrido, jefe de Prensa de RTVE. La colocación de las cámaras, sobre todo en un número en el que hay tanto movimiento, los planos y contraplanos que mejor van a recogerlos, así como la iluminación, que en espectáculos de esta envergadura tienen mucho protagonismo, es lo que se quiere cuidar al detalle.

Alejandro G. Palomo

El estilismo es una pieza fundamental para la propuesta que se quiere hacer en Eurovisión y en el caso de Chanel, aunque sean pocos centímetros de tela, responde a un diseño muy cuidado. Que sea espectacular y con mucho 'brilli brilli', pero que a la vez permita a la joven realizar perfectamente las acrobacias que se monta sobre el escenario.

Para la semifinal del Benidorm Fest, que era la tarjeta de presentación de la propuesta de Chanel, se escogió un ‘oufit’ propio de Dua Lipa o Eleni Fureira (la representante de Chipre en 2018 con la que, muy a su pesar, se le compara), compuesto por una chaqueta cropped negra con pedrería de inspiración goyesca, muy a lo traje de luces de torero, y un mono brillante con sinuosas aberturas transparentes. La diseñadora era Carmen Farala, ganadora de la primera edición de 'Drag Race España', que, al ver que la cantante pasaba a la final, consideró que no podía repetir, y creó y cosió, en menos de 24 horas, el espectacular mono que lució.

No obstante, el encargado del vestuario del gran día es el diseñador (y jurado del espacio de TVE ‘Maestros de la costura’) Alejandro Gómez Palomo, conocido por su firma Palomo Spain, que la viste con un conjunto con el que reinterpreta los códigos de la tauromaquia, el flamenco, la iconografía religiosa y las tradiciones andaluzas, compuesto por un mono de licra y tul, con unas aberturas a modo "de zajones", como describe el propio Palomo, y un escote cuadrado y con un cuello-collar. Encima llevará una chaqueta corta, con hombreras muy marcadas, repleta de tachuelas de plata de aire 'vintage'. Los bordados están realizados con cristales blancos y rojos de Swarovski. Nada menos que 50.000, cosidos a mano, como todo lo demás. Y, aunque no lo parezca, Chanel dice que es supercómodo.