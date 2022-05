Belén Esteban sigue recuperándose de la operación a la que tuvo que someterse hace unos días tras la rotura de tibia y peroné que sufrió en 'Sálvame'. A pesar de que la colaboradora sigue baja de ánimos, este martes ha reaparecido en sus redes sociales para colgar un mensaje de agradecimiento por el cariño que está recibiendo. Pero además, también ha intervenido en directo en su programa para charlar con sus compañeros y explicar cómo se encuentra.

"Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. No hay ni uno que no me haya escrito. Yo no respondía y me seguían escribiendo", ha comenzado diciendo Belén con la voz entrecortada y visiblemente emocionada: "Le mando un beso toda la gente, no os imagináis el cariño y todos los mensajes que me están llegando".

"Me emociono porque he tenido días malos, pero poco a poco tengo que empezar a animarme", ha comentado Belén. Durante la llamada, también ha insistido en la gravedad de su lesión y ha dado detalles sobre la operación: "No me he hecho una fractura, me he hecho un 'fracturón'. He estado en muy buenas manos, me han puesto 20 tornillos y dos placas. No ha sido fácil y no lo estoy pasando bien".

Al ser preguntada por su regreso al programa, la de Paracuellos ha afirmado que no podrá apoyar el pie "entre seis y ocho semanas". "Me he roto la tibia, el peroné y ha habido desplazamientos, entonces es más complicado", ha lamentado la tertuliana. Acto seguido le ha lanzado un aviso al programa en tono de humor: "Conmigo no contéis para nada, ni para subir un escalón".

No cabe duda de que está siendo una temporada muy complicada para la 'princesa del pueblo'. "Me emociono con todo. Estoy muy sensible", ha confesado ante sus compañeros antes de derrumbarse: "Se me ha parado la vida tres meses". "Sé que hay cosas peores, pero también hay cosas mejores", ha reconocido.