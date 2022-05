El equipo de 'Zapeando' se despidió este miércoles de Cristina Pedroche. La colaboradora estará una temporada sin acudir a plató por su nuevo proyecto en Atresmedia: la segunda temporada de 'Love island' que arranca este mismo domingo, 22 de mayo, en Atresplayer Premium y Neox. "Se va a un lugar mejor... ¡A Canarias!", avanzó Dani Mateo en la entrega de este miércoles.

En concreto, la presentadora del reality ha puesto rumbo a Maspalomas, donde se localiza la espectacular villa en la que convivirán los concursantes. "Tengo muchísimas ganas de irme para ya y conocer a los isleños. Ya he visto fotos y vídeos, pero tengo ganas de verlos en persona", aseguró Pedroche.

Por otro lado, la conductora de 'Love island' adelantó que ha visto cosas "muy interesantes" y afirmó que el nivel ha ido "para arriba" respecto a la anterior edición.

Además, explicó el motivo por el que coge "con más ganas" esta temporada: "Demostramos que el programa funciona, los ganadores y los finalistas siguen juntos un año y pico después. El programa es entretenimiento, es para pasárselo bien, pero también pueden encontrar el amor".

Pedroche también dejó caer que este año habrá "sorpresas y quizás más localizaciones", pero no quiso dar más detalles porque los isleños no están aislados todavía. "Yo me voy, pero haremos conexiones desde allí. Guardadme un poco la silla", pidió la colaboradora a sus compañeros.