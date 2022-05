Ya ha pasado una semana desde que Chanel hiciera historia en Eurovisión dejando un tercer puesto para España, únicamente siendo superado por Reino Unido y Ucrania, quienes finalmente se hicieron con el triunfo al recibir el 93,7% de los votos posibles en el televoto europeo. Después de esa aventura, Chanel ha recibido un baño de masas que demuestra que cuenta con el apoyo de todo el país. Y no es para menos, la interprete de "SloMo" devolvió a España al podio de Eurovisión 2022 tras 27 años, cuando Anabel Conde se hizo con la segunda posición contra todo pronóstico en Irlanda.

El comentario inesperado del piloto del vuelo de regreso a España

La representante de España en Eurovisión 2022 fue sorprendida en su vuelo de vuelta a España, ni más ni menos, que por el piloto. El comandante del vuelo de Turín a Madrid, no obvió el detalle de que Chanel se encontraba a bordo de su avión y decidió dedicarle una especial mención que el comentarista Tony Aguilar mostró en sus redes sociales.

El piloto hizo un guiño a Chanel, citando en primer lugar una versión del eslogan del Benidorm Fest: "Para nosotros hoy es un vuelo especial. Es el vuelo que quieres... el que tú quieres”. Tras este momento, en el que se pudo escuchar la ovación de los pasajeros, continuó confirmando la presencia de Chanel en el vuelo: “Tenemos una gran alegría por llevar a bordo a nuestra representante en Eurovisión, Chanel, y todo su equipo”. Y siguió con un juego de palabras relacionado con el tema "SloMo": "Chanel está en buenas manos y llegaremos al sue... lo, lo, lo, lo". Lo que provocó risas entre los pasajeros del avión.

Posteriormente ha sido invitada a la cabina del avión donde ha interpretado su SloMo para todos los pasajeros y ha enseñado a los pilotos a bailar el tema con el que ha quedado en tercera posición en Eurovisión.

Las gafas de sol: un complemento inamovible

Tras la montaña rusa de emociones que ha supuesto Eurovisión para Chanel, ha hecho que después de tanto llorar la propia Chanel haya reconocido que tiene conjuntivitis, lo que ha afectado a su visión. Por ello, la artista de Olesa de Monstserrat, tuvo que actuar en las fiestas de San Isidro y dar todas sus entrevistas con gafas de sol durante sus primeros días tras el regreso a España.

Pese a ello, todo el mundo se ha volcado con Chanel y ha recibido el apoyo de todo el mundo, y la gente pudo disfrutar de ella en las diferentes actuaciones que ha ido dando.

Datos clave sobre su paso en Eurovisión

Chanel ha ido desvelando datos y anécdotas sobre Eurovisión tras regresar a España. Una de las más sonadas ha sido un "error" que ha pasado desapercibido por muchos eurofans pero ella ha desvelado. Y es que durante su actuación, la chaqueta que llevaba Chanel se abrió por error tras realizar un baile muy intenso, cuando no tenía que abrirse. Pese a ello, admite que no le prestó atención y que no le impidió "darlo todo" durante sus tres minutos de gloria.

Por otro lado, ha demostrado que no solo es una artista todoterreno, sino que también tiene carisma y naturalidad, cosa que no siempre pasa, y ello lo demostró en una entrevista para Eva Soriano en La Hora D donde pidió permiso para ir al baño, algo que ha sido aplaudido por gran parte del colectivo eurofan y sus seguidores.

Chanel representándonos cuando no aguantamos más el meado. JAMÁS PENSÉ QUE LA VERÍA CORRIENDO AL BAÑO ESCUCHANDO ‘SLOMO’🤣 | #LaNocheDChanel pic.twitter.com/ofsaLsDAO0 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 17 de mayo de 2022

El apoyo de la casa real

El Rey y la Reina de España, han escrito una carta dirigida a Chanel donde agradecen "haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullosos". Sin duda un escrito que se suma al gran apoyo que ha recibido nuestra representante en Eurovisión.