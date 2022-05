Se estrenó Cristina Pedroche (Madrid, 1988) en 2021 como anfitriona de los solteros y solteras que viajaron a Canarias a buscar el amor televisado en ‘Love Island’ y repite ahora con una segunda edición en la que anuncia, con la ilusión del primer día, que habrá pruebas nuevas y muchas sorpresas.

Para empezar, esta vez los progresos de los isleños e isleñas, que es como se les llama a los participantes, se verán casi en directo. Y habrá un botón rojo para nominar, citas a ciegas… La aventura comenzó este domingo, a las 21.00 horas, con cinco dosis semanales en Neox y contenidos y un espacio en Atresplayer Premium. “’ Love island’ viene en el momento perfecto, ahora que viene el veranito. Porque ves playas, a gente joven disfrutando…”, dice.

Y esa gente a la que alude, que han pasado un ‘casting’ de 5.000 personas, son, a su parecer, lo mejor de lo mejor: “Esos 10 chicos y chicas, más el chorreo de gente que van entrando, son muy divertidos y muy 'echaos p’alante”. Y todos heterosexuales, un aspecto que fue criticado en la edición anterior. “Es una cuestión de mecánica. Si fueran homosexuales o bisexuales, habría que cambiarla. Ojalá haya una edición LGTBI. Yo encantada de presentarla. Es algo que no está descartado”, asegura. Pero le duele que se tache a Atresmedia de no recoger esa diversidad. “Ciando tiene a Los Javis, ‘Veneno’, ‘Drag Race’, yo hago un discurso en las Campanadas feminista y pro-LGTBI…”, recuerda.

Asimismo, no cree que los nuevos concursantes tengan menos frescura por eso de que ya se sabe qué se encontrarán. Y que busquen tele más que amor. “Porque no se esperan muchos giros, que no solo sorprenderán a los telespectadores, sino también a ellos”. Uno de ellos es el Botón Rojo, una de la nuevas pruebas que les descolocarán. Porque, pulsándolo, el concursante puede eliminar compañías molestas o rivales. Aunque pagando el peaje de que también será nominado y el público decidirá quién se va. Pedroche no necesita ningún botón rojo en su vida para librarse de personas que no le aportan o de los ‘haters’ contumaces. “. Yo tengo mis técnicas. Si hay gente que no me gusta o su energía no va con la mía, me alejo. Al final del día lo que único quiero es meterme en la cama y tener paz. Estar con la conciencia tranquila e intentar ser mejor persona”.

La presentadora valora, asimismo, que ‘Love Island’ se emita casi en directo, pues las vivencias de los isleños se emiten al siguiente: “Para mí es una de las claves del éxito de ‘Love Island’, que la gente puede tomar decisiones reales. Porque tú puedes votar qué pareja quieres que esa noche se deshaga. Y eso hace que el telespectador se sienta partícipe de las historias”. Eso es precisamente lo que lo diferencia de otros programas similares. “Si yo voy a un formato, lo grabo y se emite al año, ser muy interesante, pero no es tan fresco como ‘Love Island’”, insiste.

Con una temporada a sus espaldas, en la que ha sido testigo de tanto enamoramiento, la presentadora ya tiene una teoría sobre qué funciona para ligar: “El hacer reír. Más que buscar una pareja es buscar un amigo y que se convierta en pareja. Y eso se puede extrapolar a la vida real. Porque son las cualidades que he buscado y he encontrado (ríe)”. Hablando de amor, tenía que salir su marido, el chef Dabiz Muñoz, del que dice que, si tuviera una cita a ciegas, como las que habrá en el programa, sin tener el físico como referencia, se habría enamorado probando uno de sus platos. ”Porque Dabiz te enamora con el estómago. Aunque reconozco que me enamoré de él la primera vez que le vi reír. Cuando vi esa boca riéndose, me dije: ¡Dios mío, tengo que casarme con ese señor!. Y así ha sido”, rememora.

Como cree firmemente en el amor, disfruta sabiendo que parejas que se crearon en la primera temporada aún siguen juntas: “He tenido relación con la mayoría y con algunos nos hemos visto porque han venido al StreetXo. Y cuando veo en las redes que siguen juntos y demuestran un amor de verdad, pienso que ‘Love Island’ funciona”. No obstante, no cree que la condición de estar emparejado para seguir concursando sea una metáfora de lo que se espera de uno en la vida: “Nunca me lo había planteado así y espero la gente no lo vea así. Porque está muy bien tener pareja, pero lo primero es quererse a uno mismo. Lo mismo que lo de los hijos. No eres más feliz por tenerlos”.

El que la isla en la que discurren las historias sea canaria le facilita mucho las cosas: “Porque lo puedo compaginar con ‘Zapeando’. Voy yendo y viniendo a Madrid. Si fueran viajes de ocho horas no podría. En cambio con Canarias hay vuelos maravillosos que tardan dos horas y media que no son nada. Coges un atasco en Madrid y más o menos tardas lo mismo”, argumenta. Asimismo, asegura que poder compaginarlo con el programa de humor de La Sexta no solo le beneficia a ella, porque su presencia suma. “Al estar en ‘Zapeando’ se le dan más minutos, ya que yo estoy viviendo cosas en primera persona”, indica.

En cuanto a las audiencias, que en la primera temporada no fueron muy altas en Neox, pero funcionó en digital, la presentadora confiesa estar muy atenta. “Las miro prácticamente cuando me despierto cada mañana, por deformación profesional, por saber si algo está funcionando más o menos”. Y para ella, ‘Love Island’, funciona. “Estoy muy contenta con los datos y la repercusión que ha tenido. Si no no se habría renovado. Con repetir los datos del año pasado ya me vale”.

Y se pone a hacer números. “En Neox tuvo un 1,1%.Y hubo picos del 5% entre los jóvenes, que es el público al que vamos. Y un 5% en una ventana como Neox es lo más. Y que haya sido tan consumido en Atresplayer Premium es que funciona, Mucha gente lo ha visto como una serie”, señal. .Asimismo, no cree en que haya una saturación de ‘dating shows’, con las nuevas temporadas de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Amor con fianza’ y el ‘FBoy Island’ que prepara HBO Max: “Es como los programas de cocina, , que hay muchos y funcionan. Si empezaran a decaer, para eso están directivos de contenidos, que crearían nuevas cosas", remarca.

La imagen profesional de Pedroche va muy relacionada a sus ‘looks’. El que luce en las Campanadas de Antena 3 cada año se convierte casi en asunto nacional, pero tampoco descuida los modelazos que exhibe en ‘Love Island’. Aunque no defraudar en este terreno no le supone ninguna presión añadida: “Es para mi un juego, me divierte. La única presión que tengo me la pongo yo misma por intentar mejorarme. Mi objetivo es pasármelo bien”. Y eso es, precisamente, el resumen de su carrera: “Mi sueño profesional es acabar un reto y empezar otro. Pero no me puedo quejar de nada. Tengo mucho trabajo, con personas maravillosas que me enseñan cada día y me lo paso increíble. No puedo pedirle más a la vida. Me siento superafortunada”.