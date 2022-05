En pleno horario de máxima audiencia, en la televisión pública y en uno de sus programas más exitosos. Así se trasladó anoche un tóxico mensaje a la juventud. Fue en MasterChef, un programa cerrado cuyos editores podrían haberse ahorrado el momento, pero no solo no lo hicieron sino que se recrearon en la escena.

Ocurrió durante la prueba de exteriores en Sanlúcar de Barrameda, en la que cada equipo contó en la capitanía con concursantes de ediciones anteriores elegidos supuestamente al azar. Maribel, de la primera edición, y la inefable Ofelia, de la novena, resultaron escogidas por la mano "inocente" de la jurado Samantha Vallejo-Nágera.

En un momento del cocinado, cuando el espacio llevaba una hora de emisión, Ofelia conversa con Claudia, la aspirante cuya carta de presentación fue que se había "operado de todo" y que no pasa entrega del programa donde no presuma de su sometimiento estético al bisturí.

"Yo te voy a decir una cosa, resulta que la gente me dice: ay, y con tu edad y ya con bótox. Hija, el bótox está hecho para algo", comenta Ofelia.

"Para prevenir", apunta Claudia. La capitana, mirándola, comenta que "pero yo quiero tetas ahora". Abierto el melón (en singular), la exazafata de vuelo no dudó en invitarla a tocarle los pechos: "Ah, mira las mías". Algo que la gallega hizo sin pudor alguno: ¡"Van de la leche!", exclamó.

Sorprendida por la "firmeza" del busto de la catalana, hasta el punto de que hizo chocar su cabeza contra el mismo, Ofelia luego dirigió la mirada y las manos al trasero de la concursante para resaltar: "¡Y el culo también es!".

Un compañero de su equipo la reclamó, pero Ofelia le replicó que esperase para poder acabar esa charla: "Ya, ya, que necesito tetas, no lo parece, pero sí".

"Y esto, todo, ¿cuánto cuesta?", le pregunta a la adicta a la cirugía estética. Claudia le explicó entonces que no lo sabe, porque ella es hija única y "como mis padres me quieren un montón, me lo regalaron todo. Y oye, de perdidos al río, una vez que estaba en el quirófano me lo hice todo. Hala, todo de una".

"Te quiero", zanja la conversación Ofelia. Una oda a la cirugía estética juvenil en Televisión Española. En un concurso de cocina.