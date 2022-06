Pan y circo

Me siento estafado. Esto no era así. Creí que el nuevo Consejo de Administración de RTVE venía a cambiar las cosas, y me encuentro con que huele a viejo que apesta. Resulta que a estas alturas han descubierto el fútbol como antídoto para remontar las bajas audiencias. Y se han aplicado con diligencia a remontarlas a base de partidos y más partidos a la hora de la cena.

Primero compraron los derechos de la Final de la Champions, a la que dedicaron prácticamente toda la jornada del sábado pasado. Ni que decir tiene que la gente estuvo encandilada con eso. Después compraron el Mundial de Qatar de noviembre y diciembre. Lo último que han comprado es la Eurocopa de 2024 de Alemania. Ahora se dedican a emitir partidos entre semana. Dado que la programación que tienen (si es que a eso se puede llamar programación) es lamentable, cada vez que emiten un partido, pasan de lograr un 6% o un 7% de audiencia, que para ellos es una vergüenza, a doblarla. Y parece que han inventado la pólvora. Para eso, desde luego, no hacía falta el famoso consejo de sabios que tanto dio que hablar hace tanto tiempo ni el presente conciliábulo de talentos que iba a enderezar el rumbo de la televisión de la pública que, ahora sí, está más perdido que nunca, gastándose el dinero en los eventos que muy gustosamente comprarían las televisiones privadas. Yo, que no he visto ni un partido de fútbol en mi vida, y veo con mucha distancia lo que ocurre en este planeta, no doy crédito a las millonadas que se mueven en torno a él. Rubiales, Piqué, Shakira, trifulcas y violencia en París… todo riñe con mi concepto de servicio público.