Lo de Chanel es un no parar. Tras desatase la polémica por su victoria en el Benidorm Fest y darle la vuelta a la tortilla con su tercer puesto en Eurovisión, que pasará a la historia como el "Chanelazo", la artista catalana ha pasado por baños de masas, rumores sentimentales y hasta la detención de un hombre en uno de sus conciertos. Pero la novedad en la carrera de Chanel Terrero esta vez tiene que ver con la televisión. Y es que la la actriz podría estar ultimando los trámites para participar en una de las series de televisión más esperadas... El regreso de 'Un Paso Adelante'.

"UPA Next", que se así se llamará el regreso de esta mítica serie, contará con muchos de los actores y actrices originales, como Miguel Ángel Muñoz, Beatriz Luengo o Mónica Cruz, pero la sorpresa ha llegado cuando Bluper ha publicado que ATRESplayer Premium está ultimando los detalles para el fichaje de nuestra representante en Eurovisión 2022.

Este spinoff de "Un paso adelante" está previsto que se estrene en la plataforma de streaming de Antena3 y, según las mismas fuentes, las negociaciones para que Chanel pise la Escuela de Artes Escénicas de Carmen Arranz estarían muy avanzadas.

Por el momento, se desconoce cuál sería el papel de Chanel en "UPA Next", pero. teniendo en cuenta que la artista convirtió a toda España en "chanelista" con su actuación en el festival de la canción europeo, lo más probable es que trate de un rol protagonista. No en vano, la actriz, cantante y bailarina ya ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla en series como El Secreto de Puente Viejo, Águila Roja o incluso Gym Tony y se ha confirmado recientemente su participación en El Inmortal, una ficción de Movistar Plus.

Mientras tanto, ATRESplayer Premium y The Mediapro Studio han realizado castings online y presenciales para la nueva serie UPA Next, dando forma a un elenco que se cerrará en cuestión de semanas para comenzar el rodaje lo antes posible.