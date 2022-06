Imanol Arias parece que le ha cogido el gusto a eso de hacer declaraciones polémicas. Después de atacar a RTVE y disculparse por ello tras el comunicado que Ganga Producciones emitió, ahora el actor ha cargado contra el equipo de guionistas de 'Cuéntame' en el programa que Mercedes Milá tiene en Movistar Plus, 'Milá vs Milá'.

Imanol ha hablado de los nuevos guionista que han ido llegando a la serie: "Con los nuevos guionista tengo que empezar de cero porque no tienen ni idea. Vienen a reinventar, y ahora mismo estoy en una especie de guerra. Les digo: 'Esto no lo toques, esto es así. ¿Quién ha escrito esto?' Estoy un poco rebelde, pero como un viejo rebelde. ¿Qué me van a enmendar a mí la plana? Vamos a ver".

Mercedes Milá quiso saber entonces lo que le había dado y quitado la serie: "Me quitan libertad en cuanto a opciones, algunas cosas han sido más dolorosas y otras menos", cuenta el actor. También hacer referencia a un papel que perdió en 'El gran inquisidor': "Ese año 'Cuéntame' tuvo tal éxito que cambiaron la programación del rodaje, y esa oportunidad se fue", reconoce.

Arias también admite que ha despreciado la televisión con "una desvergüenza absoluta" en el pasado: "No quería hacer televisión y fíjate todo lo que he hecho. He hecho cuatro o cinco series pero de protagonista absoluto. Eso hace que seas tan popular que está por encima de si haces un buen trabajo, que se valore... La popularidad hay que manejarla al margen del trabajo".

Además, la periodista ha tenido tiempo para preguntarle acerca de sus problemas fiscales: "Te pilla muy de sorpresa. Me viene la primera inspección en 2009, y yo pongo el dinero por delante, pongo un aval. Eso empieza a andar y dura hasta 2012, en el que pierdo ese recurso pero muy poquito. En vez de decir 'para', dije 'vamos a recurrir'. Con cada recurso perdido pagas el 170% más recargos". No obstante, el intérprete asegura que ya ha pagado todo, "algo más de 10 millones de euros". "He sido un hombre muy privilegiado pero lo he perdido todo, y lo que me queda es para responder", concluye.