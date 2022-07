Telecinco vuelve a trasladar las nominaciones de ‘Supervivientes 2022’ a la noche del viernes (22:00 horas). Tres de los candidatos a la próxima eliminación serán elegidos por el grupo y el cuarto será designado directamente por el líder. Durante el proceso, Anabel Pantoja recibirá una llamada sorpresa de su madre, Merchi.

‘La voz kids’ regresa esta noche a Antena 3 (22:10 horas) con la última gala de audiciones a ciegas. Este viernes, los coaches tendrán que completar su equipo en la última gala de Audiciones a Ciegas. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López tendrán a 15 talents en sus equipos al final de la noche y serán los que pasen a la siguiente fase del programa.

‘Equipo de investigación’ será la apuesta de laSexta en la noche de este viernes (22:30 horas). El equipo del programa presentado por Gloria Serra analizará a fondo un asunto de actualidad dentro de nuestra sociedad.

Mark Wahlberg, Laura Haddock y Anthony Hopkins tratan de proteger nuestro mundo en Cuatro

Cuatro programa esta noche (22:15 horas) un nuevo pase de ‘Transformers: El último caballero’. Dos especies en guerra: una de carne y hueso, la otra de metal. El Último Caballero rompe con el mito original de la franquicia de Transformers y redefine lo que significa ser un héroe. Humanos y Transformers están en guerra y Optimus Prime se ha ido. La llave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la Tierra. Salvar a nuestro mundo está en manos de una alianza única: Cade Yeager (Mark Wahlberg); Bumblebee; un Lord Inglés (Sir Anthony Hopkins); y una profesora de la Universidad de Oxford (Laura Haddock). Hay un momento en la vida de todo ser humano en la que recibimos el llamado para hacer la diferencia. En Transformers: El Último Caballero los perseguidos se convertirán en héroes; los héroes se convertirán en villanos y sólo un mundo sobrevivirá: el de ellos o el nuestro.

¿Entrenará Clint Eastwood a Hilary Swank en La 1?

La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘Million dollar baby’ (22:15 horas). Después de haber entrenado y representado a los mejores púgiles, Frankie Dunn (Clint Eastwood) regenta un gimnasio con la ayuda de Scrap (Morgan Freeman), un ex-boxeador que es además su único amigo. Frankie es un hombre solitario y adusto que se refugia desde hace años en la religión buscando una redención que no llega. Un día, entra en su gimnasio Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una voluntariosa chica que quiere boxear y que está dispuesta a luchar denodadamente para conseguirlo. Frankie la rechaza alegando que él no entrena chicas y que, además, es demasiado mayor. Pero Maggie no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap.