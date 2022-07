Kiko Matamoros regresó este martes de su participación en 'Supervivientes 2022' con su misma esencia de siempre. Después de 73 días en los Cayos Cochinos, el colaborador de 'Sálvame' fue recibido este martes por Carlos Sobera en 'Tierra de nadie', criticando contundentemente a Anabel Pantoja mientras repasaba su concurso: "Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en 'GH VIP'".

"Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su filosofía y su forma de entender el programa, que son mayoría y te nominan y nominan hasta que te desgastan, pero luego ellos van quedando en la acera", afirmó Matamoros después de que se emitiese un vídeo en el que habla con Marta Peñate de este asunto: "Esto no es 'trileros en Honduras', que me traigo cuatro y los hago mis palmeros porque quieren conocer a la tita Isabel (Pantoja)".

Además, el tertualiano aseguró que están llevando a Anabel Pantoja en "volandas" a la final mientras que "está toda la calzada llena de muertos que van quedando uno detrás de otro".

"La única beneficiada de esto se llama Anabel Pantoja y las víctimas son todos los demás, que han sido los tontos útiles de este viaje", afirmó Kiko Matamoros, añadiendo posteriormente que la influencer intentó "construir carpeta con Ignacio de Borbón": "No le salió y al final recurrió a Yulen (...) Era todo el día con la parejita, pero el otro no quiso entrar en ese juego y se enamoró perdidamente de Yulen".

"Anabel tiene una forma de entender la existencia que tiene mucho que ver con lo que ha visto en su casa, en concreto, en Cantora. Isabel Pantoja es una mujer que siempre se ha rodeado de amigos que han hecho actos de fe y se han ido quedando en el camino (...) Ella tiene súbditos y Anabel, también, y están allí haciéndole la ola. Y eso es lo que quiero que se sepa", recalcó Matamoros.

Por lo tanto, en su entrevista con Carlos Sobera, Kiko Matamoros volvió a dejar claro que no cree en la pareja formada por Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "El contacto hace el cariño, se han conocido y, de alguna manera, se complementan y se gustan. Se dan un servicio uno al otro y ya está".

"Creo que a él, como imagen, le ha venido mal y a ella le ha ido bien porque es muy protagonista de este reality. Y a él le ha venido mal porque entró como un deportista de élite, campeón de Europa, y va a salir como el novio de Anabel, que no te lleva a ningún lado. Al 'Deluxe', en todo el caso. (...) Creo que no tiene mucho futuro, que él es más de su madre que de otra cosa y ella marcará el terreno, porque estoy convencido de que a su madre no le gusta la posición en la que está su hijo en este momento", declaró el tertualiano, añadiendo que le parece una relación desigual: "Ella me parece muy invasiva".