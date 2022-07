Una pregunta nada acertada puede hacer que algunas citas de 'First Dates' puedan fracasar. Este es el caso de Anibal, un analista de datos madrileño de 31 años, que llegó al restaurante definiéndose como una persona romántica, pero solo al principio: "Para engañar un poquito. Busco a una chica que no hace falta que sea graciosa, pero sí guapa y que me ría las gracias".

Instantes después, Anibal supo que iba a conocer a Verónica, una estudiante de enfermería toledana de 25 años, que entró al local haciendo promoción de los productos locales de su pueblo natal: "Tenemos las mejores sandías, invito a todo el mundo a que vaya a verlas y se las coma. Son las mejores de España". "En el amor busco a un chico, no importa que sea feo, mientras me haga reír...", aseguró Verónica antes de saludar a Anibel, que se quedó con un detalle de su físico: "Viene sin sostén, algo que está ahora de moda". Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que la cita entre ambos empezó a torcerse en cuestión de minutos. De hecho, Aníbal descolocó por completo a Verónica cuándo le hizo la siguiente pregunta tras comentarle que era muy fiestera: "¿Tomas drogas cuando sales?". "¿Fumas? Vale ¿Bebes? Bueno... pero, ¿Te drogas? ¿En serio, tío? No sé qué cara tendré, ¿De Proyecto Hombre?", aseguró Verónica en un total ante las cámaras de 'First Dates' después de la pregunta de Aníbal, que intentó posteriormente excusarse: "Lo pregunto bastante porque te sorprende las respuestas que te puede dar la gente" En los últimos minutos de la cita, este pregunta fue algo determinante en 'La decisión final' de ambos', ya que ninguno de los dos quiso tener una segunda cita con el otro. "Estamos en momentos de vida diferentes. Ella está estudiando, yo ya me saqué la carrera. Yo estoy buscando una mujer para tener hijos ya, pero Virginia está en el momento de las mascotas", explicó Aníbal antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.