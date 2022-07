Iker Jiménez rompe su silencio tras superar el covid que le ha impedido despedir la temporada de 'Horizonte' en Cuatro. El presentador ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que ha narrado cómo han sido los 11 días en los que ha hecho frente al coronavirus, además de agradecer los mensajes recibido de muchos seguidores que han preocupado por su estado de salud.

"Estoy perfectamente. No hay ningún problema. Lo mío es anecdótico comparado con lo que ha tenido mucha gente", empezó diciendo el periodista, pidiendo a sus seguidores que tengan mucho cuidado con la nueva variante del virus: "Os aconsejo, amigos, que no la pilléis. Si podéis, que lo evitéis".

Ya estoy mucho mejor. Gracias a todos los milenarios. Cuidaos de esta variante, disfrutad del verano y nos vemos en la próxima temporada. pic.twitter.com/jpTeLVMOwe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 15 de julio de 2022

Jiménez también aseguró en el vídeo que el virus la había tomado con él: "He tenido tos, mareo y fiebre... Una sensación de una auténtica paliza en cada molécula del cuerpo. Es más, yo volveré a jugar al fútbol con mi cuñado, y a ver cómo me encuentro porque tengo que volver a estar bien, ya que sí me encuentro un poco vapuleado".

"Yo tenía dos vacunas. Algunos dirán que por eso he estado tan mal, porque no tenía la tercera. Para mí ya vale. Espero no tener que saber más nada de este virus pero es verdad que, en infecciones, yo era un poco la leyenda y la risa también en el equipo porque todo el mundo lo había pillado menos yo", continuó diciendo el comunicador.

Aparte de hablar de su experiencia con la covid, Iker Jiménez también ha tenido unas palabras de reconocimiento con su equipo por el "gran trabajo" que ha realizado, así como de agradecimientos a los seguidores de sus programas: "Sois una gran familia. Allá dónde vamos, la gente es absolutamente maravillosa. Preocupada como se preocupa por un familiar. ¿Eso cómo se puede pagar? Por lo menos este vídeo es para deciros que todo va bien, y que irá mucho mejor".