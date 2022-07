La última entrevista de Ana María Aldón en 'Déjate querer' de Telecinco ha situado a José Ortega Cano en el foco de la cadena, más si cabe. El marido de la diseñadora está viviendo una auténtica persecución por parte de la prensa ante la evidente crisis en su matrimonio que él no se cansa de negar. Sin embargo, su paciencia ha llegado a un límite esta tarde en 'Sálvame'.

Después de que este martes Kiko Hernández afirmara que el torero y la colaboradora se habrían separado definitivamente, el torero entraba hoy en directo desde la puerta de casa, donde el programa se encontraba haciendo guardia. Ortega Cano salía de su casa y se mostraba tremendamente duro contra la cadena: "Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida", empezaba diciendo mientras en el plató reinaba un profundo silencio.

"Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido por la forma tan cruel con la que me tratan", continuaba expresando. "Yo no les he hecho nada, todo lo contrario, les he hecho ganar dinero, mucho dinero. Pero de la manera en la que me están tratando con mis años y todo lo que he sufrido en mi vida...", se quejaba.

El torero volvía a insistir en que no existe problema alguno con Ana María, aunque ella sí reconoció estar pasando un mal momento con él y su familia: "Me llevo con mi mujer fantásticamente, ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos. Y ustedes tienen que acabar con mi vida. ¿Qué les he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo, que estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. ¡Van a acabar conmigo de una vez! Pero espero que no lo consigan", insistía.

Cuando la reportera le pedía entonces que se pusiera el pinganillo para hablar con la presentadora, Ortega Cano gritaba: "¡No quiero hablar ni con Terelu ni con nadie! Son enemigos míos. "Y otra cosa, cuando se hable de Rocío Jurado y de que yo le he hecho daño... Mira, que Dios sea justo con aquellos que dicen esta falacia", concluía, antes de volver a meterse en su casa.