Risto Mejide y Laura Escanes iniciaron hace unas semanas un proyecto profesional en común. La pareja ha dado el salto al mundo radiofónico con el podcast 'Cariño, ¿pero qué dices?' en la plataforma Podimo, donde también se han estrenado recientemente los formatos de Maestro Joao y Ana Milán. En su segundo episodio, el presentador y la influencer han hablado abiertamente sobre sus problemas de convivencia.

El conductor de 'Todo es mentira' y juez de 'Got talent' afirma que "conocer a alguien y quedarse con ese alguien consiste en que te gusten cosas que realmente no te gustarían". "Yo ya le he encontrado el punto a que jamás, nunca en siete años, no hayas cambiado el rollo de papel higiénico", apunta con humor.

Sin embargo, Escanes niega entre risas la acusación de su pareja. "Pero qué puto falso eres", le espeta en el programa a Risto. El de Mediaset confiesa que ha conseguido sacar el lado positivo de ese comportamiento, ya que incluso le ha cogido "cariño" por muy "absurdo" que suene.

Al parecer, otra de las supuestas manías de Escanes es que "no aprieta el tubo de la pasta de dientes por donde toca", según comenta Risto en el podcast. La joven explica que le daría "pereza" tener que conocer "las manías de una persona nueva" y asegura que tolera bien las extravagancias de los demás. Al presentador le ocurre lo contrario, ya que se define como un auténtico "maniático".

Risto Mejide, de 47 años, y Laura Escanes, de 26, también han hablado sobre la diferencia de edad que les separa. En el primer episodio del podcast, el catalán se mostró tajante: "Cuando uno no tiene miedo a hablar de las cosas es porque no ha hecho nada mal. Tengo la conciencia muy tranquila".

Laura, por su parte, admitió que no se paró a pensar en la edad de Risto cuando se conocieron: "No me provocaba nada, ni para bien ni para mal. Me daba igual".