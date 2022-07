Una de las actrices del elenco original de 'Ana y los 7' ha dado a conocer una gran noticia a nivel personal. Claudia Molina ha anunciado esta semana en su perfil oficial de Instagram que se encuentra embarazada de su primer hijo con una fotografía en el mar: "¡Tengo un bollito en el horno!".

"No me puedo creer que dentro de mí se esté creando un bebé, sus manitas, su nariz... Es algo inexplicable. Me invade la felicidad, el amor, la responsabilidad y a ratitos la preocupación/miedo", afirma la también actriz de 'Servir y proteger' y ganadora de la primera edición de '¡Mira quién baila!' en esta publicación.

"El año pasado sufrí un aborto, en la semana 8, no tenía latido. Fue uno de los momentos más duros de mi/nuestra vida. Así que el primer trimestre de este embarazo he sentido miedo, mucho miedo a perderlo de nuevo. Pero ya pasó, aunque es un embarazo de riesgo por varios factores, todo va bien, quitando las náuseas, mareos, vómitos y malestar tremendo pero ya se van pasando, por suerte", continua escribiendo Claudia Molina en este post.

El anuncio de Claudia Molina tuvo lugar después de que se reencontrase con Roberto Álvarez Noelia Ortega, Nerea García y Ruth Rodríguez, su padre y hermanas ficticias en las cinco temporadas que 'Ana y los 7', la serie de TVE basada en la idea original de Ana Obregón. De hecho, en la fotografía subida en las redes sociales, Molina aparece tocándose su barriga.

"Feliz reencuentro. Mis hijas. Guapas, listas y alegres. No ha pasado el tiempo. Seguimos riendo y queriéndonos", afirma Álvarez en la publicación que colgó en sus perfil oficial de Instagram. "Feliz reencuentro con la familia. Aunque pase el tiempo, la ilusión, las risas, el cariño, la complicidad, siguen siendo las mismas que hace 20 años", asegura Ruth Rodríguez en su post.

Para ser más exactos, en la serie de TVE, Roberto Álvarez interpretaba a Fernando Hidalgo, un banquero viudo y padre de una familia de 7 hijos en la que Claudia Molina, Noelia Ortega, Nerea García y Ruth Rodríguez daban vida a Carolina, Amalia, Celia y Lucía Hidalgo, de mayor a menor, las hijas de la familia en la que Ana Obregón ejercía de niñera.