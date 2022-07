‘El programa del Verano’ lleva muchos años en antena, igual que sus presentadores: Joaquín Prat y Patricia Pardo, que se conocen a la perfección. La complicidad se nota entre ellos y es que es muy habitual las bromas que se hacen en pleno directo. Las encajan como pueden y últimamente el blanco de las mismas es la presentadora gallega.

Desde que se saltara a la luz su relación con el también presentador de la cadena Christian Gálvez, Pardo ha sido “víctima” de algún comentario entre sus compañeros sobre el amor y el último ha sido este martes. Joaquín Prat acababa su sección hablando de cómo cuidar las plantas con la ola de calor y para dar paso a la gallega le lanzaba una pregunta envenenada: “A ti, ¿quién te riega las plantas?”.

Las risas de los colaboradores no se han hecho esperar pero la presentadora ha estado rápida y le ha contestado: “qué pasa, ¿vienes guerrero hoy?” y ha añadido “A ver cómo acabamos el programa hoy, me las riego yo, cariño”. Las risas continúan y ahora es el turno de devolverle la gracia a Prat y le pregunta quién se las riega a él. “No tengo plantas, en mi corazón tampoco, no florecen”, a lo que ella ha contestado “habrá que hacer algo para que florezcan, con tu permiso avanzamos contenido, hay que analizar mucho esta mañana”.

Una broma que estamos seguros de que hace alusión a la pareja de Patricia, ya que si echamos la vista atrás cuando los rumores de la relación estaban en boca de todos, la gallega lo confirmó en su programa con una frase cargada de significado: “Si son rosas, florecerán”.

Un mensaje en clara alusión a Christian Gálvez, que en ese momento estaba envuelto en la polémica tras su reciente separación de la gimnasta Almudena Cid, con la que llevaba casado más de una década. De hecho el presentador no tardaba en contestar a Pardo desde su Instagram con una bonita foto de una rosa con el texto: “Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán”. No había más que decir.

Estos “pasiños” se han convertido en el emoji favorito de la pareja que parecen lanzarse un guiño cuando los publican ya que es muy habitual verles compartiendo un par de pies, una estrella y una rosa. Una relación que se hacía pública a principios de este año y que parece va viento en popa.