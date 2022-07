Olga Moreno romperá esta noche la tradición de 'Supervivientes'. La sevillana, ganadora de la pasada edición, debería acudir a plató para entregarle el cheque al vencedor de este año, pero ella misma ha confirmado que no estará presente en la última gala del reality show. De esta forma, la ex de Antonio David Flores evitará coincidir con Jorge Javier Vázquez, que no ha tardado en reaccionar a la noticia.

En una entrevista para la revista Lecturas, el presentador de Telecinco ha ironizado con la decisión que ha tomado Olga Moreno: "Quizás, si le ofreciéramos una exclusiva vendría". "Yo sí, yo voy", afirma Jorge Javier, que el año pasado se perdió la gala final. También aprovecha para afear el comportamiento de Olga, ya que "como ganadora de la edición anterior, debería estar entregando el cheque". "Sería muy extraño que no viniera", apunta en la entrevista. También deja claro que, en el caso de que Olga cambiara de opinión, él estaría en plató de principio a fin. Al preguntarle que si saldría en el momento de entrega del cheque, subraya que "eso no sería raro, sería imposible". Ese sería un escenario bastante improbable, ya que la exconcursante parece tener claro que no se desplazará esta noche hasta las instalaciones de Mediaset. "Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora y es normal", aseguró ante los micrófonos de Europa Press. "A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona, pero bueno, ya está… No pasa nada", afirmó.