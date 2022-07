El prime time de la televisión de nuestro país tiene una oferta bastante diferenciada: la final de ‘Supervivientes’ o una película. Si eres más cinéfilo puedes decantarte por ‘Los hombres libres de Jones’ en La 1 a las 22.40 horas. Este drama dirigido por Gary Ross tiene como protagonista a Matthew McConaughey que da vida a Newt Knight, un hombre luchador y controvertido en la guerra civil americana. Knight se casó con una antigua esclava y ayudó a los pequeños granjeros a crear el Estado Libre de Jones.

'Belleza oculta' es el drama que ofrece Antena 3 a las 22.45 horas, con un cartel impresionante: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley y Helen Mirren. Este film narra la vida de un exitoso publicista de Nueva York que sufre una tragedia personal que le llevará a descuidar sus responsabilidades laborales.

Si prefieres una película de acción tu opción está en el Blockbuster de Cuatro, donde se emite a la misma hora ‘En Tierras peligrosas’. Bruce Willis y Chad Michael Murray dan vida a un policía y un granjero que se enfrentan a una banda criminal.

Por último un drama hispano-argentino dirigido por Sebastián Borensztein: Capitán Kóblic. En La Sexta a las 22.30 horas está film narra la historia de un comandante de la Armada Argentina que debe pilotar un vuelo de la muerte y decide cambiar el rumbo y empezar una nueva vida. Ricardo Darín, Óscar Martínez, Inma Cuesta, Marcos Cartoy Díaz y Rafael Fernández dan vida a los protagonistas.

Por otra parte, si te gustó el primer capítulo de ‘Los bastardos de Pizzofalcone’ en La 2 a las 22.00 horas podrás ver el primer capítulo de la segunda temporada.

Final de ‘Supervivientes’

El reality más famoso de Telecinco llega a su final de temporada. ‘Supervivientes’ proclamará esta noche al ganador de este programa de supervivencia en el que llegan como finalistas: Nacho Palau, ex del cantante Miguel Bosé; Nacho de Borbón, familiar de la Casa Real, y Marta Peñate y Alejandro Nieto, participantes de ‘La isla de las Tentaciones’.

Tras la expulsión de Anabel Pantoja de los Cayos Cochinos llega el momento de saber quién se llevará el suculento cheque de 200.000 euros. Pero el programa presentado por Jorge Javier Vázquez tendrá una diferencia con las anteriores temporadas ya que tradicionalmente el ganador de la edición pasada es el encargado de entregar el cheque esta noche, pero hoy no será así. Olga Moreno, ex de Antonio David Flores, no estará presente en la gala al no querer coincidir en el plató con el presentador más famoso de Mediaset.