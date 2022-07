Lidia Torrent, famosa por ser rostro de uno de los programas con más audiencia de Cuatro, 'First Dates', compartía hace unos meses que iba a anunciar que iba a ser mamá junto a su pareja, Jaime Astrain. Sin embargo, lejos de visibilizar solo las bondades del embarazo, Torrent ha querido usar su proyección pública para hablar de los contras y dolencias que pueden sufrir las mujeres durante su embarazo. Ha hablado de la ciática que sufre, ahora que ya ha cumplido su séptimo mes, pero también ha puesto el acento en otras cosas que le han ido ocurriendo a nivel profesional desde que anunció que esperaba a un bebé:

"El otro día tuve la oportunidad de volver a trabajar presentando con una empresa con la que me siento como en casa y quería agradecerles que hayan vuelto a contar conmigo aunque esté embarazada. Y digo esto porque desafortunadamente en otro caso no ha sido así, dado que teniendo ya una presentación cerrada, decidieron prescindir de mí".

Así de tajante se mostraba en Instagram sobre la decisión de algunas empresas de prescindir de mujeres embarazadas que, sin embarazos de riesgo ni bajas de por medio, siguen su vida laboral con normalidad.

"Estar embarazada no significa estar inválida. Sí es cierto que hay gestaciones complicadas, de riesgo y tormentosas en las que evidentemente tu día a día y vida profesional se ven afectadas por motivos obvios. En mi caso, estoy teniendo un embarazo bueno, en el que pese a las náuseas del principio, ardores, acidez o más cansancio del usual al estar de pie mucho rato, no me imposibilitan en absoluto seguir funcionando".

Torrent ha escrito que ni está forzando la máquina ni haciendo sobreesfuerzos, "escucho mi cuerpo, le doy lo que me demanda, lo cuido y respeto". En este sentido, y después de su alegato, la presentadora agradecía a aquellas empresas que, contando con las mujeres, "nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal". Todo un discurso por la conciliación real.