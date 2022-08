Los espectadores de 'Sálvame' han vuelto a presenciar el enfado de una de sus colaboradores más icónicas. Carmen Borrego ha abandonado por unos minutos el plató del programa de Telecinco después de que Rafa Mora le dijese que está trabajando en televisión por ser hija de María Teresa Campos en la edición de este viernes.

"Nosotros estamos aquí porque queremos, pero ellos no. ¿Tú por qué estás aquí, Carmen? Si te lo tengo que decir es que tienes un problema. Estás aquí por ser la hija de María Teresa Campos, y luego, porque te lo has ganado", afirmó el exparticipante de 'MYHYV', provocando que la exdirectora de programas como 'Día a día' y 'A tu vera', entre otros, estallase.

Carmen Borrego hunde a Rafa Mora y sale del plató llamándole imb3cil.



Muy bien, así se hace Carmen. Tonterías las justas 👏🏼👏🏼#yoveosalvame pic.twitter.com/DLekEMOBt3 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) 8 de agosto de 2022

"Pues desde este mismo momento dejo de estar aquí contigo, porque estoy hasta las narices de que digas eso. ¡Te enteras de quién soy yo! Llevo aquí toda mi vida, como para que llegues tú a decir eso. ¡Imbécil! Y lo siento por insultarte pero estoy harta de ti. Me ha pillado en una tarde muy jodida. ¡Anda y que te den! ¡Que te vayan dando, Rafa Mora! El único que parece que merece estar aquí eres tú, pues quédate", dijo Borrego mientras abandonaba el plató de 'Sálvame'.

Lejos de que su enfado se fuese, a Carmen Borrego también le molestó que ninguno de sus compañeros le defendiese ante el golpe bajo de Rafa Mora: "Hombre, podría haber sacado algún compañero la cara por mí, porque llevo 35 años trabajando para que a mí se me diga que yo estoy aquí por ser la hija de nadie. Soy la hija de alguien muy respetado, pero que llevo muchos años trabajando".

Después de varios minutos fuera, Carmen Borrego regresó y volvió a dejar las cosas bien claras: "Estoy muy orgullosa de ser hija de María Teresa Campos, pero no estoy aquí por ella. No te voy a quitar a ti ni un solo mérito que tú tengas pero yo llevo toda la vida trabajando. A mí no me insultas diciendo que soy hija de María Teresa Campos. Me enorgullece enormemente, no sabes hasta qué punto, pero llevo toda la vida trabajando. No hay trabajos peores o mejores, sino bien o mal hechos. Y si estoy aquí es porque me lo merezco igual que tú".