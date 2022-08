El verano ha afectado a Telecinco y Antena 3 y les ha llevado a una de sus peores semanas del año. La 1 lideró con el cine y sumó un gran 12,6% de la audiencia, mientras 'Veo cómo cantas' fue segunda opción de la noche y se alzó con un insuficiente 10,7% de cuota de pantalla y apenas 946.000 espectadores.

El programa que más cayó fue el 'Deluxe', que se quedó en un escaso 7,4% de share y 481.000 seguidores que siguieron su selección de mejores momentos.

PRIME TIME

ANTENA 3

Veo cómo cantas: 10.7% y 946.000

TELECINCO

Deluxe lo+: 7.4% y 481.000

LA 1

La suerte en tus manos: 8.2% y 707.000

Cine: Caprichos del destino: 12.6% y 1.044.000

LA SEXTA

laSexta Columna: 4% y 339.000

Equipo de investigación: Haters: Odio en las redes: 3.8% y 336.000

Equipo de investigación: La cara b de la red: 3.6% y 235.000

CUATRO

First dates: 4% y 309.000

First dates: 6.9% y 602.000

Cine con ñ: Ola de crímenes: 6.1% y 507.000

LA 2

Plano general: Pepe Domingo Castaño: 1.6% y 130.000

Historia de nuestro cine: Presentación: Sueltate el pelo: 2.7% y 241.000

Cine: Vacaciones para Ivette: 1.5% y 90.000

LATE NIGHT

TELECINCO

Casino gran Madrid online show: 5.2% y 111.000

ANTENA 3

Veo cómo cantas: 7.3% y 212.000

LA 1

Cine 2: La boda de mi mejor amigo: 8.4% y 352.000

This is us: 6.4% y 141.000

CUATRO

Cine: Isi & disi alto voltaje: 4.3% y 192.000

The game show: 1.6% y 35.000

LA SEXTA

Equipo de investigación: Desesperados por el móvil: 5.5% y 196.000

Equipo de investigación: El negocio de las citas: 7.7% y 169.000

LA 2

Documenta2: 1.4% y 47.000

Las casas más extraordinarias del mundo: 2.3% y 50.000

TARDE

TELECINCO

Sálvame Limón: 10.7% y 964.000

Sálvame Naranja: 14% y 1.064.000

Sálvame sandía: 11.2% y 781.000

ANTENA 3

Amar es para siempre: 11.8% y 994.000

Tierra amarga: 15.3% y 1.154.000

¡Boom!: 11.2% y 772.000

Pasapalabra: 22.3% y 1.539.000

LA 1

Cine: Princesa del corazón: 7.5% y 639.000

Servir y proteger: 7% y 529.000

El Cazador: 9.7% y 672.000

Te ha tocado: 7.4% y 499.000

Aquí la Tierra: 7% y 494.000

LA SEXTA

Zapeando: 5.9% y 531.000

Más Vale Tarde: 5.6% y 419.000

CUATRO

Todo es mentira: 3.7% y 332.000

Todo es mentira bis: 4.4% y 368.000

Cuatro al día: 4.8% y 344.000

Cuatro al día a las 20h: 4.6% y 315.000

LA 2

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Expedición barbacoa: 3% y 277.000

Saber y ganar: 6.7% y 612.000

Grandes documentales: 4.9% y 411.000

El escarabajo verde: 3.1% y 232.000

Un poco más lejos: 2.9% y 207.000

Expedición con Steve Backshall: Escudo Guyanes, América del sur: 2.1% y 144.000

Días de cine: 1.4% y 105.000

MAÑANA

TELECINCO

El programa del verano: 16.7% y 399.000

Ya es mediodía: 11.9% y 787.000

LA SEXTA

¿Quién vive ahí? -rep-: 1.5% y 14.000

¿Quién vive ahí? -rep-: 2.9% y 39.000

Aruser@s fresh: 9.4% y 178.000

Al rojo vivo: 8.1% y 300.000

ANTENA 3

Espejo Público Verano: 12.4% y 298.000

Entrevista: Reyes Maroto: 19.1% y 289.000

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 17% y 850.000

La ruleta de la suerte: 21.2% y 1.534.000

LA 1

La hora de La 1: 7.8% y 192.000

La hora de actualidad: 7.6% y 171.000

La hora verano: 6.6% y 254.000

Corazón: 6.9% y 541.000

CUATRO

¡Toma salami! -rep-: 3.8% y 43.000

Alta Tensión: 4.2% y 62.000

Alerta cobra: 4.5% y 83.000

Alerta cobra: 6% y 130.000

Alerta cobra: 7.4% y 176.000

En boca de todos: 3.2% y 185.000

Alta Tensión: 2.4% y 222.000

LA 2

De parque en parque: 1.2% y 20.000

La vida secreta de Felipe II: 2% y 41.000

Planeta azul: Litorales marinos: 2.5% y 59.000

Cien años de la residencia de estudiantes: 2.1% y 58.000

Mañanas de cine: El llanero solitario (1956): 4.5% y 216.000

Curro Jiménez: El indulto: 3.7% y 307.000

INFORMATIVOS

ANTENA 3

Noticias de la mañana: 129.000 y 16,9%

Antena 3 noticias 1: 1.806.000 y 19,5%

Tu tiempo con Roberto Brasero: 813.000 y 9%

Antena 3 noticias 2: 1.444.000 y 18,9%

TELECINCO

Informativos Telecinco Matinal: 41.000 y 7,8%

Informativos Telecinco Matinal: 80.000 y 11,4%

Informativos Telecinco Matinal: 104.000 y 9,2%

Informativos Telecinco 15:00: 1.172.000 y 12,6%

Informativos Telecinco 21:00: 852.000 y 11,1%

LA 1

Noticias 24h: 115.000 y 15,1%

Informativo territorial 1: 499.000 y 8%

Telediario 1: 998.000 y 10,8%

Informativo territorial 2: 947.000 y 10,3%

El tiempo 1: 866.000 y 9,5%

Telediario 2: 750.000 y 9,6%

LASEXTA

laSexta noticias 14h: 740.000 y 8,8%

laSexta noticias: Jugones: 611.000 y 6,6%

laSexta noticias 20h: 384.000 y 5,6%

RÁNKING

DÍA

Lidera Antena 3 13.4%, Telecinco 11%, Temáticas de pago 9.6%, La 1 9%, Autonómicas (FORTA) 8.2%, laSexta 5.5%, Cuatro 4.4%, La 2 3.1% y Autonómicas privadas 0.4%.

MES

Encabeza el mes Antena 3 13.5%, Telecinco 11.4%, Temáticas de pago 9.3%, Autonómicas (FORTA) 8.7%, La 1 7.8%, laSexta 5.4%, Cuatro 4.9%, La 2 3.6% y Autonómicas privadas 0.4%.