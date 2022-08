La defensa de Gloria Camila a su padre tras la amenaza que le realizó a un reportero de 'Socialité' ya tiene contestación. Belén Rodríguez ha reaccionado este martes en 'Sálvame' a las palabras que la próxima concursante de 'Pesadilla en El Paraíso' realizó en 'Ya es verano': "Le diría que no hay reporteros de primera y de segunda, hay compañeros que trabajan en la calle para que tú te puedas sentar en un programa y comentar las imágenes. A Ortega Cano no lo provoca nadie".

"Recomiendo que te veas el documental de tu hermana, en el que hay un total muy explícito de él, de hace muchísimos años, diciendo: 'Yo por encima de todo quiero ser famoso'. Pues ahora es famoso, y Ortega Cano sale a la calle porque sabe que hay reporteros y porque sabe que hay equipo. Le gusta estar ahí de la manera que sea. A Ana María no se le ha visto así en ningún sitio", continuó la colaboradora.

Por último, la periodista ha hecho una defensa por la profesional, recomendándole una cosa alejada de la televisión si no le gusta lo que hace: "Tú has entrado recientemente en este sitio para hablar de tu familia, que me parece muy bien, pero es lo que haces, y vas a entrar en un 'reality' para hablar de tu familia, por lo menos es para lo que te contratan. Si tan desagradable te parece, dedícate a ejercer la carrera de moda que has estudiado y déjanos trabajar a los profesionales, porque es incoherente".

Cabe recordar que estas palabras de Belén Rodríguez llegan después de que Gloria Camila aseguró que Ortega Cano fue "bastante educado" con el reportero de 'Socialité al que amenazó mientras montaba en bicicleta.

"Cuando te llevan acosando desde por la mañana, ni siquiera te dejan ir tranquilo con la bici, te graban las conversaciones de teléfono para sacarlas y están todo el rato a ver si te provocan... Es lo que provoca una alteración de nervios, sabiendo que mi padre está al límite", aseguró.

Quien sí afeó el comportamiento de Ortega Cano fue Marta López, que a pesar de entender el "agobio" del torero, recordó que "no debería perder las formas de esa manera". "Hemos visto la secuencia entera y no se le falta al respeto", insistió.

Sin embargo, Gloria Camila mostró una opinión distinta y catalogó de "acoso" el trabajo de los reporteros: "Ser personaje público no significa que me puedas acosar durante 24 horas". "Es el único que no dice nada y al que más caña se le da", se quejó.