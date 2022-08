La disputa entre Rafa Mora y Miguel Frigenti desencadenó un aluvión de críticas contra el valenciano tras el comentario "yo se este tema igual que tú de drag queens" que dedicó a Frigenti. Un comportamiento sobre el cual la dirección está planteándose tomar cartas en el asunto y por la que Mora podría tener los días contados en 'Sálvame'.

Las redes no han tardado en reaccionar tampoco a los comentarios de Rafa Mora, tachándonos de "deleznables" y preguntándose "cómo le siguen renovando el contrato". Ante la presión popular la dirección del programa se ha mostrado preocupada y se ha reunido con el colaborador para tomar una decisión urgente sobre su futuro, ya que no es la primera vez que el valenciano se encuentra en esta situación.

Rafa Mora a @MiguelFrigenti: “Tú habla de drag queens y de Torremolinos” pic.twitter.com/yLob36DAq0 — Javichu Nieto 58% 🇺🇸💫🎣 (@javichu_oficial) 18 de agosto de 2022

Sin embargo, y a pesar de que tras el aluvión de críticas sus compañeros han destacado el compromiso del valenciano con el programa, su implicación y su preocupación por la opinión del resto de colaboradores, Mora no pudo evitar salir bastante angustiado de la última sala VIP desde la que observaba a sus compañeros hablar de él y confesaba ante Adela González y Terelu Campos, que le siguieron antes de abandonar la sala, que ya no se fiaba "de nadie". "Mis directores me la han jugado y me han grabado", aludiendo a que, precisamente, la dirección había grabado la reunión que tuvo con él después de la disputa con Frigenti.

Sálvame pide votar (o no) a Rafa Mora

Ante las diversas opiniones: la de la audiencia y las redes sociales y, por otro lado, la de los propios compañeros de Sálvame, la dirección ha decidido hacer una encuesta que decidirá el futuro de Rafa Mora de una manera drástica.

💣¡ENCUESTA BOMBA!💣 ¿Crees que la presencia de Rafa Mora es perjudicial para Sálvame?#yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 23 de agosto de 2022

Una situación que quizá no haga más que aumentar el nerviosismo de Mora, cuyo origen, apuntan las "malas" lenguas, se debe a posibles problemas en su relación con Macarena Millán.