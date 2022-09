Entre 1982 y 1984 Mercedes Milá fue conductora de “Buenas noches”, programa prime time de La 1 dedicado a las entrevistas a personas relevantes y de distinto ámbito de la actualidad política, social y cultural española. Gracias al tirón de hemeroteca, el programa ha vuelto a cobrar relevancia por la confesión que en él hizo una de las sopranos más destacadas del siglo XX: Montserrat Caballé. Este vídeo sale de nuevo a la luz después de que se haya vinculado a Plácido Domingo con una red de trata y explotación sexual de mujeres en Argentina.

Montserrat Caballé admitía así a Milá la razón por la que el tenor no quería compartir escenario con ella después de que la presentadora le preguntara si ambos estaban enemistados: “por mi parte no hay ninguna [enemistad], sé que el no quiere cantar conmigo. Lo ha dicho a la dirección de Madrid, lo ha dicho a la dirección de la Ópera de Londres. La cuestión y la razón que se me ha dado -y espero que me hayan dicho la verdad los directivos de las grandes casas de Ópera- es por mis kilos y por mi edad”, admitía entonces Caballé, no sin antes añadir con voz tranquila: “Yo comprendo que a Plácido le guste cantar con gente joven, bonita y delgada”.

El tema da para mucho, sí. No conocía el testimonio de Fassbaender, pero este otro de Caballé también da pistas de que la cosa no viene de hace dos años. pic.twitter.com/Ws2gW8BpAP — Jaime (@jaimecopon) September 1, 2022

El vídeo de la soprano, fallecida en octubre de 2018, ha vuelto a redes sociales para encenderlas y desatar las críticas y opiniones. Otros usuarios compartían la réplica Plácido Domingo, en la que negaba en el mismo programa las afirmaciones de la Caballé señalando que había compartido escenario con cantantes que eran “el doble” que ella, según afirmaba textualmente ante la presentadora.

Se suma esta al historial de polémicas y al Me Too que realizaron mujeres del mundo de la lírica al denunciar por acoso sexual al tenor. La mezzosoprano Patricia Wulf, que lo llegó a tildar de “depredador”, fue la primera en señalarlo públicamente: la siguieron otras 19 mujeres.

Plácido Domingo aceptó “toda su responsabilidad” después de que un informe encargado por el sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos (Agma) así lo verificara. El informe concluyó como creíbles 27 testimonios anónimos; mujeres y otras personas vinculadas al mundo de la Ópera, que llegaron a afirmar que la actitud de abuso de poder y acoso sexual por parte del cantante era vox pópuli.