Todo el mundo apostaba porque serían la primera pareja que se formaría en ‘Pesadilla en el paraíso’, pero quizá la pesadilla se ha vuelto real para Omar Suárez. Y es que su acercamiento con Marina Ruiz parece que iba viento en popa, se veía complicidad entre ambos pero parece que, de momento, no acaba de cuajar…

¿Qué ha pasado? Pues al parecer lo que ha pasado es toda una señora “cobra” de la influencer al ex marido de Anabel Pantoja. Todo transcurría cuando ambos estaban en una de las habitaciones. Marina ha anunciado que iba al baño y Omar no ha duda en ir tras ella. Obviamente en esta parte de la casa no hay cámaras y sólo podemos tener disponible el audio, que es bastante explícito…

Según la web de Telecinco, se puede interpretar por las palabras de ambos que Omar a intentado besar a su compañera de reality pero sin éxito. Lo cierto es que lo que se escucha es a Marina decir: “No, no, no… No te líes”. A continuación Omar le pregunta “¿no?” a lo que ella vuelve a repetir: “No te líes”. “¿Por?” le cuestiona el canario a lo que la ex de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa” responde que “yo no voy a hacer nada por detrás. Me la s… Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”. Por estas palabras parece bastante evidente que el beso no se ha producido.

Ambos salen del baño y Marina se mete en la cama: “Las cosas como son, Omar. Si estamos donde estamos… estamos donde estamos”. Omar la observa de pie, esperando. “Yo no voy a hacer nada por detrás” le explica Marina y remata: “Así soy yo, si lo quieres bien y si no…”. Parece que el amor no ha cuajado entre ellos, por el momento.

Encarna, madre de Marina Ruiz, tras ver el intento de Omar Sánchez de besar a su hija: "La está utilizando" 🌾 #PesadillaDebate https://t.co/FAG2CrZwgC — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) 11 de septiembre de 2022

La madre de Marina, en contra

Si Marina decide lanzarse al amor con Omar parece que no contará con el apoyo de su madre que no ve con buenos ojos esta incipiente relación. “Que no siga la relación esta porque la está utilizando”, decía Encarna. “Ella va a ser la diana de él, ha entrado a darle celos a la criatura que hay fuera, hablo de Anabel”.

El amigo de Omar en plató no ha tardado en salir en su defensa: “no la está utilizando, viendo las miradas que se han echado y, conociéndolo perfectamente, te digo que se está dejando llevar”.