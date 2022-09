Trabajar en ‘Sálvame’ no es tarea fácil y si no que se lo pregunten a los colaboradores del programa. Los “novatos” como Laura Fa, Kiko Jiménez, Miguel Frigenti o Rafa Mora ya saben lo que es sufrir la polémica en sus propias carnes en el programa de más audiencia de Telecinco.

El último ha sido Rafa Mora, y es que su relación con Kiko Matamoros y la supuesta influencia que éste ejerce sobre el valenciano, le pasaron factura. Hasta tal punto que el programa llegó a cuestionar a la audiencia si Rafa se estaba equivocando en su comportamiento en el programa y los espectadores fueron rotundos en su respuesta: sí.

Pero también tenemos a los colaboradores “de toda la vida”, históricos del plató y que junto con Jorge Javier Vázquez son los que más años llevan al pie del cañón. Lidia Lozano, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y, por supuesto, Belén Esteban son los que encabezan el ranking de apariciones televisivas.

La última gran tensión no es nueva pero sí reciente. Han saltado chispas entre Kiko Matamoros y Belén Esteban. Su “enemistad” viene de largo y es que la madrileña no le perdona al colaborador las críticas que le hizo mientras ésta participaba en ‘GH Vip’ y ahora que Matamoros ha participado en ‘Supervivientes’ parece que los cuchillos vuelan.

La Esteban ha vuelto recientemente tras la baja que tuvo que coger tras una terrible caída en el plató en el que se fracturó varios huesos de una pierna y se ha vuelto a reencontrar con Matamoros.

La de Paracuellos ha explicado que tras su paso por ‘Supervivientes’ veía al colaborador muy “pasota” y “subido de humos porque en su casa Marta (la novia de Matamoros) le habrá dicho lo que le ha dado la gana y él se lo ha creído todo. Y, sinceramente, y no quiero ofender a Marta porque tengo muy buena relación con ella y la respeto, pero creo que no le ha contado las cosas como han sucedido”.

Como no podía ser de otra forma Matamoros contestaba tajante: “Yo he venido tan subidito que me daba mucha pereza venir a trabajar”.

Pero la cosa no ha quedado ahí porque Belén Esteban también se ha quejado del trato de favor a la novia del colaborador cuando acudía al plató de ‘Sálvame’ y lo ha vuelto a comparar con el trato que recibieron sus amigas cuando ella participó en ‘GH Vip’.

"No ha habido valor a criticar tu concurso. Aquí no había narices a decir la verdad". "¿Aquí a Kiko Matamoros se le ha dado como se le dio a Raquel Bollo, Rosa Benito, Chelo Gª Cortés o Belén Esteban?", se preguntaba la ex de Jesulín de Ubrique.