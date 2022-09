Sus seguidores la echaban en falta, pero Patricia Conde ha dejado claro en su regreso a la televisión que dará muy buenos ratos a la séptima edición española de "Masterchef Celebrity", que se estrenó este lunes a la parrilla de TVE con ella entre los 15 concursantes.

Solo un programa necesitó la risueña presentadora para convertir su nombre en tendencia en Twitter. Lo hizo con el que fue, sin duda, uno de los momentos de la noche. En la primera prueba del concurso, el jurado, como es habitual, le preguntó qué nombre le había dado a su plato. Ni corta ni perezosa, la vallisoletana de 42 años espetó: "Qué maja eres".

Pepe Rodríguez repitió el título de su elaboración, lo que dio pie a la aspirante a hacerse la ruborizada, dándose por aludida con el piropo: "Gracias, chef", contestó, provocando las risas del jurado y de sus compañeros.

Sin embargo, pese a lo rápida de reflejos que estuvo, la valoración de su plato no fue buena. "Te has equivocado cogiendo también solomillo porque no se guisa, no lo destroces en una empanadilla terrible. Un desastre, vamos a dejarlo ahí", le soltó Pepe Rodríguez en una noche en la que Emmanuel Esparza, uno de los a priori favoritos tras su participación en "MasterChef Celebrity" en Colombia, se erigió en el primer eliminado de la edición.

Además de Patricia Conde y el ya expulsado Esparza, los aspirantes de esta séptima temporada son Nico Abad, Norma Duval, Pepe Barroso, Lorena Castell, Fernando Andina, Ruth Lorenzo, Manu Baqueiro, Daniela Santiago, Xavier Deltell, María Escoté, Isabelle Junot, María Zurita y Eduardo Rosa.