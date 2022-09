Los polos opuestos se atraen pero puede que esta cita de ‘First Dates’ rompa con ese mito. Y es que Adrián y Sara no pueden ser más distintos y, por ello, se han ido cada uno por su lado, aunque eso no ha impedido que hayan podido gozar de una cena agradable y con un tema de conversación algo “picante”.

Sara ha ido al programa de Carlos Sobera a encontrar el amor porque éste, de momento, no le ha sido muy favorable. “Las relaciones que he tenido se acaban estancando” y echó en falta la sinceridad, le explicaba al presentador, para añadir que buscaba a alguien extrovertido con el que compartir su vida. Por supuesto, también busca a un chico sincero, para no caer en los “errores” de anteriores relaciones. A Sara le gusta mucho el arte dramático, cantar, pintar y el rap y aunque vive en Madrid le gustaría vivir en otro sitio después de acabar sus estudios, por ejemplo, en Barcelona o Asturias.

Por su parte Adrián es un fanático del cine para el que “todo tiene que estar en número par” y al que no le gusta mucho salir de fiesta.

El tema estrella: el sexo

Durante la cita la conversación ha ido avanzando hasta que ambos han comenzado a hablar de sexo gracias al juego propuesto por el programa: el Rasca del Amor. Ahí es donde ha comenzado el “picante” de la conversación y donde Sara lo tiene claro. “Todo el mundo es bisexual”. Pero la conversación no ha quedado ahí ya que han comenzado a hablar de tríos. Mientras Sara ha confesado que había hecho tríos “con dos chicos, con un chico y una chica...” Adrián por su parte ha sido sincero y ha declarado que él no había hecho ninguno, aunque “soy bastante abierto para eso” a pesar de confesar que nunca ha estado con un chico. Parece que al joven no le importaría vivir esta nueva experiencia.

Aunque a Sara también le ha confesado otro deseo: tener una relación sentimental con una mujer. “Nunca he estado en una relación con una chica, pero es algo que me gustaría”, ha confesado la joven.

