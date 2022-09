Suena muy descabellado, pero lo ha dicho quien lo ha dicho, vaya. Hwang Dong-hyuk, creador de la popular serie de Netflix "El juego del calamar" ha aventurado, tras confirmar que la segunda temporada comenzará su rodaje en 2023 para estrenarse un año después, que en la tercera entrega será invitado a participar nada menos que Leonardo DiCaprio.

El director y guionista surcoreano señaló a los periodistas que la oscarizada estrella de Hollywood es un gran fan de "Squid Game" y que, siempre que su agenda se lo permita, podría aparecer en la siguiente temporada a la ya planificada.

Es difícil pensar que DiCaprio se preste a ser uno de los concursantes en el mortífero juego, pero quién sabe si quizá lo haga en forma de cameo.

De momento, la segunda temporada, con mucho más presupuesto que la primera, aún tendrá como escenario Corea del Sur, pero puede que la siguiente tenga previsto cambiar el país donde se desarrolle la acción.

Al calor del éxito mundial de su serie, Hwang Dong-Hyuk está preparando "The Best Show on the Planet", una comedia satírica basada en la misma, que se suma al proyecto de un videojuego.