Las conexiones en directo en los programas de televisión que se producen en exteriores suponen siempre un riesgo de que algo no previsto pueda suceder.

Es precisamente lo que ha ocurrido en el Telediario de sobremesa de TVE que conduce Ana Blanco. La periodista y los espectadores de la cadena pública se quedaron a cuadros cuando se procedió a conectar en directo con el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas.

El reportero comenzó a contar diferentes aspectos de cómo estaba previsto que se produjera la operación salida ante el periodo vacacional de Semana Santa cuando ocurrió algo inesperado justo detrás de él.

Una viajera accedía al exterior de la terminal tras el aterrizaje de su vuelo y lo había cargada con un enorme pene de plástico, lo que indicaba que posiblemente vendría de una despedida de soltera en compañía de sus amigas.

Tras la emisión de este momento totalmente inesperado, los usuarios de las redes sociales comenzaron a dar rienda suelta a su imaginación, publicando bromas y memes respecto a la divertida secuencia.

Un pene gigante se cuela en el Telediario de Ana Blanco en TVE 🤣 pic.twitter.com/BqU9NMek3w — Televisivos (@televisivos) 9 de abril de 2022

Uno de los comentarios que más personas se hacían era el siguiente: Si la joven quería guardar el pene gigante como recuerdo, ¿por qué no lo deshinchó? O en caso de no ser posible, ¿por qué no lo cubrió con una manta o una bolsa de plástico? Dudas que jamás resolveremos.