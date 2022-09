Momentos de incertidumbre en ‘Got Talent’. La lucha por las audiencias en televisión es brutal y en el ‘prime time’ (horario nocturno) más todavía. Hay mucho en juego. Y la noche de los martes se ha convertido en un campo de batalla en el que Antena 3, de momento, se lleva la tostada.

El pasado martes, 20 de septiembre, ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos llevaba a la cantante Becky G y se anotaba un 17,7% de cuota de pantalla y 2.307.000 espectadores. A continuación, la cadena del logo naranja emitía la telenovela turca ‘Hermanos’, la última revelación de la temporada. Los resultados no fueron nada malos: 15,6% de share (cuota de pantalla) y 1.464.000 espectadores.

Por su parte Telecinco sufría a esa hora frente a su competidor. La cadena de Fuencarral programaba para esa noche otra edición de ‘Pesadilla en el paraíso’, el último reallity de la cadena en el que un grupo de famosos tiene que convivir en una granja. Y pasarlo mal, que para eso están. Así, el programa que conduce Lara Álvarez logró un discreto 10,1% y 1.318.000 espectadores. Nada que hacer contra Pablo Moros.

A continuación se emitía otra edición de ‘Got Talent’. El programa de talentos afrontaba esta nueva edición con la esperanza de lograr los números de antaño, y para eso fichaba a un nuevo miembro para su jurado: Paula Echevarría. Pero la modelo e influencer no ha logrado desbordar la parrilla, y este sábado el programa lograba un 15,2% y 1.202.000 espectadores. Pese a todo no se puede decir que no hayan sido buenos datos para el programa de Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez, ya que estos datos indican una subida de ocho décimas con respecto al martes anterior y marca su mejor registro desde su estreno.

Pese a todo los datos no son los que se esperaban en Telecinco, ya que apostaban por el formato para tratar de desbancar a Antena 3. Y es que la serie ‘Hermanos’ sigue intratable.

¿Será el final de este programa?¿Decidirá Telecinco cancelarlo? Si fuera así los miembros del jurado tendrían que buscar otros formatos en los que colaborar, entre ellos Edurne, la jurado más veterana del concurso. La cantante ha participado como jurado en numerosos formatos de este estilo y estamos seguros de que no le costaría mucho esfuerzo encontrar otro programa que quisiera colaborar con ella.