Paco León no ha ocultado su firme opinión ante 'Élite', una de las series más exitosas del momentos entre los espectadores más jóvenes de todo el mundo. El actor y director ha querido cargar contra la ficción por su trama al ser preguntado por su punto de visto como productor audiovisual.

En el podcast Nude Project, el intérprete fue preguntado por lo que pensaba sobre la serie de Netflix y no evitó contestar a la duda del presentador: "No sé qué opinar. Como producto me parecen unas mierdas muy grandes, la verdad. Así en familia. Pero, por otra parte, tienen su público. No he visto demasiado. Pero a la vez también se normalizan cosas con contenido LGTBIQ+ o diversidad", expresó como parte buena de la serie.

Antes de zanjar el asunto, reconoció que al verla no le ha gustado: "Hay muchos compañeros trabajando en esa serie y no es tan fácil hacerlo guay. Yo les respeto así como compañeros, pero como espectador a mí me parece un mojón. Y yo las veo", comentó dejando claro que no es partidario de la serie juvenil de la plataforma de pago.