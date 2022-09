'La isla de las tentaciones' tiene muchos ingredientes que lo hacen un programa explosivo: jóvenes guapos, calor, fiesta y alcohol. Con esta premisa no es extraño que la diversión sea lo principal para los protagonistas de este formato y que en ocasiones se "olviden" de que sus parejas están en la villa de al lado...

Diego, también conocido como James Lover, ha hablado abiertamente sobre el consumo de alcohol en 'La Isla de las tentaciones'. Se puede ver perfectamente como en las fiestas que se realizan en el programa los concursantes consumen alcohol.

Nunca se ve cuando rellenan, nunca cuánto beben o qué marca es pero el ex concursante del reality ha respondido a esas cuestiones en su cuenta de Tik Tok: “¿Cuánto alcohol os daban?” fue la pregunta.

Diego explicó que "barra libe". “Barra libre, pero con control. Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más. Era muy gracioso porque el alcohol, me estoy acordando, me trae muy buenos recuerdos… Nos lo ponían en la cocina porque no se puede mostrar en televisión, digamos” decía.

“En la cocina estaban sirviéndotelo y demás. Te llaman y te dicen: ‘Ven, Diego. Recárgate esto’. Normalmente, eran ellos los que te llamaban: ‘Diego, ven. Recárgate la copa o toma un chupito’, para que no se viese”, explicaba con humor.

También habló sobre Manuel, con quien compartió edición y posiblemente el protagonista de las mayores borracheras en la historia del formato. “Y, por ejemplo, Manuel iba siempre él allí. No hacía falta que le llamasen, iba siempre él. A veces tocaba la puerta y ni le abrían, en plan: ‘Joe, que ya está este aquí y tal'", bromeaba.

“Al final estábamos ahí pasándolo bien. Somos jóvenes, nos divertimos y bueno, todo el mundo toma alcohol de fiesta, pero siempre con moderación. Cuando ibas demasiado contento, te cortaban” concluye.