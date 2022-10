Los dobles de personajes famosos es lo que ocurre cuando se cruzan dos telerrealidades diferentes, o algo parecido. El asombro de los espectadores al ver a la doble de Estefanía (dígase gritando en una playa) de 'La isla de las tentaciones' en el First Dates Café ha sido más que considerable: "Es mi día a día, que me parezco a la tal Estefanía", admitía Deborah con rima y todo.

Deborah ha asegurado llevar más de un año con la carga de ser la doble de Estefanía, "no sé por qué me confunden", admite. Tendrán que juzgar los espectadores, que son los que más han comentado en parecido o no de Deborah con la que saltara a la fama por una de las más épicas traiciones en la isla que conducía, por entonces, Sandra Barneda.

Deborah empezaba su andanza por First Dates Café proponiéndole a Dani G. el juego de "adivinar" con quién la suelen confundir, a lo que el presentador se hace de rogar un poco: "me ha costado porque eres rubia", decía antes de que la concursante mostrara sus dudas sobre porqué la confundían: "será por el corte de la cara, no sé".