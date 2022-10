Samantha Vallejo-Nágera tiende a exponer algunos aspectos de su vida privada en redes sociales, incluyendo aquella que implica a sus hijos. En más de una ocasión, se ha podido ver a la jueza de 'Masterchef' cocinando con su hijo Roscón o hablando de cosas cotidianas. Sin embargo, esta vez le han llovido las críticas por publicar un vídeo mientras le echaba la bronca.

Según explica ella misma durante el vídeo, Roscón ha visto la televisión a escondidas, algo que parece que no puede hacer. Por este motivo decide castigarle, lo cual provoca el llanto y las disculpas del niño. Entre sollozos, asegura que no le gusta que le castigue: "No lo quiero".

Qué asqueroso lo de Samantha de Masterchef grabando a su hijo MENOR llorando y subiéndolo a redes sociales… Es de no tener escrúpulos compartir imágenes tan íntimas de un niño vulnerando así su derecho a la INTIMIDAD. Basta ya de SOBREEXPONER A MENORES POR CUATRO LIKES. pic.twitter.com/GUy9kLkiG1 — MALBERT (@ItsMalbert) 2 de octubre de 2022

"¿Te vas a portar bien? ¿Qué vas a hacer?", le pregunta Samantha. El niño intenta evadir el tema recordando que no ha tomado el aperitivo, a lo que su madre responde que es por haber visto la tele a escondidas. En la descripción del vídeo, Samantha escribe a modo de advertencia: "Es muy dramático, no os asustéis. Siempre encuentra una buena excusa para esquivar una bronca".

Este post se ha llenado de comentarios negativos que le han reprochado esta actitud. "No le hagas eso y mucho menos lo grabes, por favor", escribía una persona. "Estaría mejor que le dijeras a tu hijo las cosas sin ponerle la cámara constantemente en la cara la verdad", apuntaba otra.